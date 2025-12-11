ナレフルチャット年末年始キャンペーン実施のお知らせ～無料トライアル期間を最大2カ月に延長、年末年始の繁忙期でもじっくり試せる～
AIサービスやシステム開発を手掛けるCLINKS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：河原浩介）は、提供する法人向け生成AIチャットサービス「ナレフルチャット」において、2025年12月11日（木）～2026年1月31日（土）まで、無料トライアル期間を最大2カ月に延長する年末年始キャンペーンを実施いたします。
◆「ナレフルチャット」製品サイト
https://www.knowleful.ai/
■ キャンペーン実施の背景
ナレフルチャットは、プロンプトの自動生成・改善機能や充実した学習コンテンツにより、生成AI初心者でも簡単に使いこなせる対話型生成AIチャットツールです。
ユーザー数は無制限で、初月無料のトライアル期間も提供しているため、簡単・気軽に生成AIの全社導入や業務効率化を進めることができます。
一方で、年末年始の繁忙期においては、お客様がサービスの機能を十分に体験し、導入効果を検証する時間を確保することが難しいというケースも考えられます。
そこで当社は、より多くの企業様にナレフルチャットの価値をじっくりとご体験いただくため、通常1カ月の無料トライアル期間を最大2カ月に延長する年末年始キャンペーンを実施することといたしました。
■キャンペーン詳細
＜キャンペーン名＞
ナレフルチャット 年末年始キャンペーン
＜キャンペーン期間＞
2025年12月11日（木）～2026年1月31日（土）
＜キャンペーン内容＞
通常1カ月の無料トライアル期間を最大2カ月に延長
・通常：申込月の月末まで無料トライアル
・キャンペーン適用時：申込月の翌月末まで無料トライアル期間を延長
＜応募方法＞
申込フォームにキャンペーンコード「NYCP-2025to2026」をご入力ください
＜対象＞
キャンペーン期間中に新規でナレフルチャットの無料トライアルにお申し込みいただいた企業様
＜お問い合わせ＞
本キャンペーンに関するお問い合わせはナレフルチャット製品サイト（https://www.knowleful.ai/）または営業担当までお願いいたします
■ナレフルチャットについて
ナレフルチャットは、企業がクローズド環境でセキュアに利用できる対話型生成AIチャットツールです。生成AI初心者でも使いこなせる仕組みと簡単にプロンプト共有できることで組織全体に生成AI活用を浸透させます。これにより、企業全体のAIリテラシー向上と業務効率の向上を同時に実現します。
【会社概要】
■会社名：CLINKS株式会社
■代表者：代表取締役 河原浩介
■設立：2002年12月
■所在地：東京都中央区八丁堀1-10-7 TMG八丁堀ビル10F
■URL：https://www.clinks.jp
■主な事業内容：
1. ITアウトソーシング事業
2. システム開発事業
3. AIサービス事業
4. 教育訓練事業
配信元企業：CLINKS株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336684&id=bodyimage1】
