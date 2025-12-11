¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÁÏ¶È120Ç¯¤ÎÏ·ÊÞÎ¹´Û¡Ö¶Ó¿å´Û¡×¤¬freee²ñ·×¤òÆ³Æþ¡¡ºâÌ³¾õ¶·¤Î²Ä»ë²½¤Ç·Ð¾ïÍø±×3ÇÜ¤ÎV»ú²óÉü»ö¶È¾µ·Ñ¤ò·Àµ¡¤Ë·Ð±Ä¤òDX²½
¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢CEO¡§º´¡¹ÌÚÂçÊå¡¢°Ê²¼¡Öfreee¡×¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¶Ó¿å´Û¡ÊËÜ¼Ò¡§¹Åç¸©ÆûÆü»Ô»ÔµÜÅçÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÉðÆâÃÒ¹°¡¢°Ê²¼¡Ö¶Ó¿å´Û¡×¡Ë¤Î freee²ñ·×¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ó¿å´Û¤Ï¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢·Ð±Ä¤Ë¤ª¤±¤ëDX¿ä¿Ê¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æfreee²ñ·×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ·×¾ðÊó¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à²½¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤ë¸·¤·¤¤·Ð±Ä´Ä¶¤«¤é¡¢·Ð¾ïÍø±×3ÇÜ¤È¤¤¤¦V»ú²óÉü¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶Ó¿å´Û¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ä»ºµÜÅç¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦·Ð±ÄÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢ÁÏ¶È120Í¾Ç¯¤ÎÏ·ÊÞÎ¹´Û¡Ö¶Ó¿å´Û¡×¤È¥Û¥Æ¥ë¡ÖµÜÅçÊÌÁñ¡×¤Î2¤Ä¤Î½ÉÇñ»ÜÀß¤ò±¿±Ä¤·¡¢°û¿©»ö¶È¤ä¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¡¢EC¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¤ÎÉðÆâÃÒ¹°»á¤Ï6ÂåÌÜ¤È¤·¤Æ2019Ç¯¤Ë¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤ò¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥³¥í¥Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¤ªµÒÍÍ¿ô¤Î·ã¸º¤Ë¤è¤êËè·î5,000Ëü±ß¤º¤Ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥¢¥¦¥È¤¹¤ë´íµ¡Åª¾õ¶·¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶²¼¤Ç»ñ¶â·«¤ê¤ò¹Í¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢Åö»þÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï·î¼¡·è»»¤¬ÄùÆü¤«¤é1¥ö·îÃÙ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë·Ð±Ä¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£
¢£freee²ñ·×Æ³Æþ¤ÇºâÌ³¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÇÄ°®¤·¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê·Ð±Ä¤Ø
freee²ñ·×¤ÎÆ³ÆþÁ°¤Ï¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹·¿¤Î²ñ·×¥½¥Õ¥È¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢²ñ·×¾ðÊó¤ÏÀÇÍý»Î¤È·ÐÍýÃ´Åö¼Ô¤·¤«±ÜÍ÷¤Ç¤¤º¡¢¼Ò°÷¤¬²ñ¼Ò¤ÎºâÌ³¾õ¶·¤òÃÎ¤ë¤Ë¤Ï¥¿¥¤¥à¥é¥°¤¬1¥ö·î°Ê¾åÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Î·ã¤·¤¤´Ä¶ÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÊºâÌ³¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¤È¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê·Ð±ÄÈ½ÃÇ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¤Î²ñ·×¥½¥Õ¥È¤ÎÍøÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î·Ð±Ä¼Ô¤«¤é´«¤á¤é¤ì¤¿freee²ñ·×¤ÎÆ³Æþ¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
freee²ñ·×¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢²ñ·×¾ðÊó¤¬¡Ö²ñ¼Ò¤Î°Õ»×·èÄê¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ëÈ½ÃÇ»ØÉ¸¡×¤ËÊÑ²½¤·¡¢ÉôÌçÂ»±×¤Ê¤É¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Åê»ñ¤Î°Õ»×·èÄê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬³ÊÃÊ¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ÙÇÛ¿Í¤ä¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ê¤É´´Éô¤âP/L¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÉôÌç¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¿ô»ú¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·Ð±Ä¤ËÂÐ¤¹¤ëÅö»ö¼Ô°Õ¼±¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·ÐÍý½èÍý¤ÎÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âfreee²ñ·×¤«¤éÀÁµá½ñ¤òºîÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ÐÍý¤¬ÀÁµá¤òÇÄ°®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢·ÐÍý¤ËÆþ¶â¾õ¶·¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¼Ò°÷¤¬¤Û¤Ü¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£·Ð±ÄÀïÎ¬¤Ï»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊÑ²½¤·¡¢»ö¶È¾µ·Ñ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤³¤½DX¿ä¿Ê¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë
¶Ó¿å´Û¤Ç¤Ïfreee²ñ·×¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢BI¥Ä¡¼¥ë¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤Ê¤¬¤éDX¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢»ö¶È¤òÍø±×¤ÇÉ¾²Á¤·²þÁ±¤Ç¤¤ëÅÚ¾í¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥é¥ó¥Á»þ¤Î²óÅ¾¿ô¤¬¾å¤¬¤êÇä¾å¤ò2ÇÜ¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î½¸·×¤ä¶¥¹ç¥ê¥µ¡¼¥Á¤Ê¤É¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÇ¯´Ö120»þ´Ö¤Îºï¸º¤Ê¤É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¡¼¥¿¤Î²Ä»ë²½¤ÈÁªÂòÅª¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤Î¶ÈÀÓ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢ÁÆÍø±×Î¨¤Ï77¡ó¤«¤é85¡ó¤Ø²þÁ±¤·¡¢·Ð¾ïÍø±×¤Ï3ÇÜ¤È¤Ê¤ëV»ú²óÉü¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ï¡Ö¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¤Î¿´¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¡¢·Ð±Ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï»þÂå¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÀÆð¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬»ö¶È¾µ·Ñ¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¶Ó¿å´Û¤Ï5Ç¯¸å¤ÎÌÜÉ¸Çä¾å30²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¤Ï¡¢DX¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿ä¿Ê¤È¸ÜµÒÁÏÂ¤¡¦¶ÈÌ³¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¸À¸ì¤ÇÁ´¼Ò°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤Î100Ç¯¤òÁÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
freee¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎÂçÂ¿¿ô¤òÀê¤á¤ë¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¡ÊÃæ¾®´ë¶È¡Ë¤Î»ö¶È¾µ·Ñ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¡¢¡Ö»ö¶È¾µ·Ñ¡×¤ò´ë¶ÈÊÑ³×¤äÂèÆó¤ÎÁÏ¶È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤·¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶È¾µ·Ñ¤Ë¤è¤ê¼õ¤±·Ñ¤¤¤À·Ð±Ä»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢freee¤Ïº£¸å¤â¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡È¥¢¥È¥Ä¥®¡É¤ÎÊý¡¹¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ÎÎ°è¤ÎDX¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¡Ë
Æ³Æþ»öÎãURL¡§https://www.freee.co.jp/cases/kinsuikan/
¢¨https://corp.freee.co.jp/news/20251112freee_businesssuccession.html
◼️³ô¼°²ñ¼Ò¶Ó¿å´Û ³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¶Ó¿å´Û
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÉðÆâÃÒ¹°
ÀßÎ©¡§ 1902Ç¯4·î
½êºßÃÏ¡§¹Åç¸©ÆûÆü»Ô»ÔµÜÅçÄ®1133
https://www.kinsuikan.jp/
◼️¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò ³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡CEO¡¡º´¡¹ÌÚÂçÊå
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡2012Ç¯7·î9Æü
½êºßÃÏ¡¡¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÂçºê1-2-2 ¥¢¡¼¥È¥ô¥£¥ì¥Ã¥¸Âçºê¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¿¥ï¡¼21F
https://corp.freee.co.jp/
¡ã·Ð±Ä¼Ô¤«¤éÃ´Åö¼Ô¤Ë¤Þ¤ÇÌòÎ©¤Ä¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹´ðÁÃÃÎ¼±¡ähttps://www.freee.co.jp/kb/
¡ã¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼ÒºÇ¿·¤Îµá¿Í°ìÍ÷¡ä¡§https://jobs.freee.co.jp/
freee¤Ï¡Ö¥¹¥â¡¼¥ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¡¢À¤³¦¤Î¼çÌò¤Ë¡£¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¤À¤ì¤â¤¬¼«Í³¤Ë·Ð±Ä¤Ç¤¤ëÅý¹ç·¿·Ð±Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÈ¯¤ÎSaaS·¿¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¡Ö¥Þ¥¸²ÁÃÍ¡×¤òÄó¶¡¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥Õ¥ê¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó (PR)¡¡ÉÊÅÄ¿¿µ¨
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=v-ZtgL-Nn0M2xHrGUCK8xw%3D%3D
¢¨¤½¤ÎÂ¾¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»¤Ï²¼µ¥Õ¥©¡¼¥à¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
https://freee.my.site.com/HelpCenter/s/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Æ³Æþ»öÎãURL¡§
https://www.freee.co.jp/cases/kinsuikan/