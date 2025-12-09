







山梨県韮崎市の「新府城」が、2025年12月20日（土）・21日（日）にパシフィコ横浜で開催される日本最大級の城郭イベント『お城EXPO2025』に、今年も登城します。

韮崎市の出展ブースは、城めぐり観光情報ゾーン【093 新府城・武田勝頼（山梨県韮崎市）】。

会場では、お城EXPO10周年を記念した限定デザインの新府城御城印をはじめ、武田勝頼の武将印、NEWグッズ、新府焼ごめなど、新府城にまつわるお土産品やオリジナルグッズを多数取り揃えます。









当日は、韮崎市教育委員会の文化財担当者も入城予定。

新府城や武田勝頼にまつわる、ここでしか聞けない“熱い歴史トーク”が飛び出すかもしれません！

城ファン、歴史ファン必見のブースとなっています。

『お城EXPO』は、2016年から毎年12月に開催されている、日本全国の「お城」「城のスペシャリスト」「お城ファン」が一堂に会する日本最大級の城郭イベント。

今年で10回目の節目を迎え、全国の城を有する自治体や企業・団体の出展のほか、貴重な展示、専門家によるトークショーや講演など、盛りだくさんの内容が予定されています。

■開催日時

2025年12月20日（土）9:30～18:30（最終入城 18:00）

2025年12月21日（日）9:30～17:00（最終入城 16:30）

サタデーナイトコンサート

2025年12月20日（土）18:00開城／18:30開演

■会場

パシフィコ横浜ノース

(神奈川県横浜市西区みなとみらい1－1－2）ほか

■主催

お城EXPO

(公益財団法人日本城郭協会、城びと＜東北新社＞、株式会社ムラヤマ、パシフィコ横浜)

■お問い合わせ

「お城EXPO 2025」事務局(株式会社ムラヤマ内)

メールアドレス oshiroexpo2025@murayama.co.jp

イベントの詳細やチケット情報は「お城EXPO2025公式サイト」にてご確認ください。

新府城と武田勝頼の魅力に触れられる貴重な2日間。ぜひ韮崎市ブースへお立ち寄りください。

韮崎市の魅力を紹介｜新府城♪









武田勝頼公によって七里岩の台地に1581年に築城された城郭です。

新府とは、「新しい府中」という意味で、勝頼公が本拠を甲府市の躑躅ヶ崎館からこの地に移転を計画し、新しい府中を造ろうとしたことがうかがえます。

1582年、織田・徳川軍に攻められ、入城からわずか68日という短さで勝頼公自ら火を放つこととなりましたが、近年の発掘調査により、丸馬出や三日月堀ぼり、出構など、その遺構からは武田家の築城技術が随所に施されており、戦国武田家の集大成の城をいまに伝える良好な城跡です。

1973年に国の指定文化財（史跡）に指定、その後「続日本100名城」にも選出されています。

現在は本丸跡近くに勝頼公を祀る藤武神社が鎮座しています。

新府城跡からは、富士山や八ヶ岳のほか、春には一面に咲き誇る新府桃源郷も絶景です。

※新府城の御城印や続100名城スタンプは韮崎市民俗資料館にて取扱いをしています。

■住所：〒407-0262 韮崎市中田町中條4787

詳しくはこちら

https://www.nirasaki-kankou.jp/kankou_spot/jinjya_bukkaku_rekishi/meisho_kyuseki/6562.html