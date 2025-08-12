こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
堅調な業績が続く - 見通しを据え置き
2025年第3四半期の受注額は、比較可能ベースで28％増の247億ユーロ（2024年第3四半期：198億ユーロ）
収益は比較可能ベースで5%増の194億ユーロ（2024年第3四半期：189億ユーロ）
インダストリー事業の利益は28億ユーロ、前年同期（2024年第3四半期：30億ユーロ）と比較して7%減
インダストリー事業の利益率は14.9％（2024年第3四半期：16.5％）
予想通り、デジタルインダストリーズ部門のソフトウェア事業は、複数の大型ソフトウェアライセンス契約が含まれていた2024年第3四半期の並外れて好調だった時期に比べ、大幅に弱含みました。デジタルインダストリーズの重要業績評価指標はすべて、この難しい比較基準を反映しています
グループ全体のフリーキャッシュフローは合計29億ユーロという素晴らしい額に達しました（2024年第3四半期：21億ユーロ）
純利益は5%増の22億ユーロ（2024年第3四半期：21億ユーロ）
シーメンスは、2025年第3四半期（2025年6月30日終了）でも順調な成長軌道を維持し、堅調な業績と、ほぼすべての重要業績評価指標における成長を達成しました。このため、当社は2025会計年度の見通しを据え置きます。ただし、予定より早く買収に成功したAltairおよびDotmaticsに関連する影響、ならびにInnomoticsの売却による利益は除外します。
「当社の第3四半期の業績は、変動の激しい世界市場にもかかわらず、シーメンスが堅調な業績を上げていることを示しています。受注、売上、純利益のいずれにおいても、持続的な成長の勢いを維持しています。デジタル化とサステナビリティが、引き続き当社の成長を牽引しています。さらに、Dotmaticsの買収を完了したことで、ライフサイエンス分野で新たな市場を開拓し、科学的知見と当社の産業AI技術を融合させています。」とシーメンスAG代表取締役社長兼CEO ローランド・ブッシュは述べています。
「第3四半期には、29億ユーロという素晴らしいフリーキャッシュフローを計上しました。そして、通期のフリーキャッシュフロー利益率も再び2桁を目指しています。今後も、持続可能で収益性の高い成長を実現できると、私たちは強く確信しております。当初の計画通りと確認しています。」と、シーメンスAGの最高財務責任者であるラルフ・P・トーマスは述べています。
受注とフリーキャッシュフローの力強い成長
2025年第3四半期において、シーメンスの受注は、比較可能ベース（すなわち、通貨換算とポートフォリオ影響を除く）で28%増加し、247億ユーロに達しました（2024年第3四半期：198億ユーロ）。売上は194億ユーロで、比較可能ベースの基準で前年同期比5％増加しました（2024年第3四半期：189億ユーロ）。BBレシオは1.28と好調でした。2025年第3四半期末の受注残額は合計1170億ユーロで、その質は高いものでした。
インダストリー事業の利益は28億ユーロとなり、前年同期のソフトウェア事業で並外れて好調な利益を計上した後、デジタルインダストリーズ部門の利益が大幅に減少したため、7%減少しました（2024年第3四半期：30億ユーロ）。他のすべてのインダストリー事業では、利益と収益性が増加しました。インダストリー事業の利益率は14.9（2024年第3四半期：16.5%）でした。