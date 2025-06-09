¤³¤Î²Æ¤Î¼çÌò¤Ï¡È¤¦¤Í¤¦¤Í¡É¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥ª¥·¥ã¥ìÆü»±¤Ç¡ªWpc.¡Ø¼×¸÷¥¦¥§ー¥Ö¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¥Ñ¥é¥½¥ë¥ß¥Ë¡ÙÈ¯Çä
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É¥Ñー¥Æ¥£ー(ËÜ¼Ò:Âçºå»Ô½»µÈ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:ÉÚÅÄÃÒÉ×)¤¬Å¸³«¤¹¤ë»±¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖWpc.(¥À¥Ö¥ê¥å¥Ôー¥·ー)¡×¤Ï¡¢¿·ºîÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßÆü»±¡Ø¼×¸÷¥¦¥§ー¥Ö¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¥Ñ¥é¥½¥ë¥ß¥Ë¡Ù¤ò2025Ç¯6·î9Æü(·î)¤è¤êWpc.¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¢Ä¾±ÄÅ¹ÊÞÂ¾¡¢Á´¹ñ¤Î¼è°·Å¹ÊÞ¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥«¥ï¥¤¥¤¤âµ¡Ç½À¤â¤³¤ì1ËÜ¤ÇOK¡ª
¡¡ÍÉ¤ì¤ëÇÈ¤Î¤è¤¦¤Ê¡É¤¦¤Í¤¦¤Í¡É¤È¤·¤¿¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°²Ã¹©¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¿·ºîÆü»±¤¬ÅÐ¾ì¡ª»±ËÜÂÎ¤È¥±ー¥¹¤Î¥Õ¥ÁÉôÊ¬¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤Î¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬²Æ¤Î¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤ËÍ·¤Ó¿´¤ò¥×¥é¥¹¡£»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë1ËÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡Á´¥«¥éーUV¥«¥Ã¥ÈÎ¨100%¡¦¼×¸÷Î¨100%¡¦UPF50+*À¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²Æ¤Î¶¯¤¤Æüº¹¤·¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£»±¤ÎÎ¢ÌÌ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¹õ¿§¤Î¥Ý¥ê¥¦¥ì¥¿¥ó¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤òÍÞ¤¨¡¢¤Þ¤Ö¤·¤µ¤ò·Ú¸º¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¹â¤¤¼×Ç®À¤ÇÇ®Ãæ¾ÉÂÐºö¤È¤·¤Æ¤âÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿À²±«·óÍÑ»±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÍÁ³¤Î±«¤Ç¤â»ÈÍÑOK¡£¥±ー¥¹¤Ë¤ÏËÉ¿åÀ¤Î¤¢¤ë¥Ó¥Ëー¥ëÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¨¤ì¤¿»±¤ò¼ýÇ¼¤·¤Æ¤â¿å¤¬Ï³¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬´ò¤·¤¤¡£
¡¡¥«¥ï¥¤¥¤¤âµ¡Ç½À¤âÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡Ø¼×¸÷¥¦¥§ー¥Ö¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¥Ñ¥é¥½¥ë¥ß¥Ë¡Ù¤òº£Ç¯¤Î²Æ¤Î¼çÌò¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
*JIS L 1925¤Îµ¬Äê¤Ë½à¤¸¤ÆÀ¸ÃÏ¤ÎUV¥«¥Ã¥ÈÎ¨100¡ó¤ÎÂ¬ÄêÃÍ¤¬½Ð¤¿À¸ÃÏ¤òUV¥«¥Ã¥ÈÎ¨100¡óÀ¸ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£JIS L 1055 AË¡¤Ë¤Æ¼×¸÷Î¨100¡ó¤ÎÂ¬ÄêÃÍ¤¬½Ð¤¿À¸ÃÏ¤ò¼×¸÷Î¨100¡óÀ¸ÃÏ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£JIS L 1925¤Îµ¬Äê¤Ë½à¤¸¤ÆÀ¸ÃÏ¤ÎUPFÃÍ¤òÂ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨µºÜ¤Î·ë²Ì¤ÏÀ¸ÃÏ¤Î¾õÂÖ¤Ç¤ÎÂ¬ÄêÃÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢»±ËÜÂÎ¤ÎÀÇ½¤ò¼¨¤¹¿ôÃÍ¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/320_1_1a019c56cf05e636c73a6fbeda0c2f8c.jpg?v=202506100954 ]
ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢§Wpc.¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦Wpc. ONLINE STORE(https://www.wpc-store.com/c/umbrella/801-14936-102)
¡¦³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹ Wpc./KiU OFFICIAL SHOP(https://item.rakuten.co.jp/wpc-worldparty/801-14936-102/)
¡¦ZOZOTOWNÅ¹ Wpc./KiU(https://zozo.jp/shop/wpc-kiu/goods/94414913/)
¢§Ä¾±ÄÅ¹ÊÞ
¡¦Wpc.¿´ºØ¶¶¥Ñ¥ë¥³Å¹
¡¡542-0085 Âçºå»ÔÃæ±û¶è¿´ºØ¶¶¶Ú1-8-3 ¿´ºØ¶¶¥Ñ¥ë¥³5³¬
¡¡Âçºå¥á¥È¥í ¸æÆ²¶ÚÀþ¿´ºØ¶¶±Ø Æî²þ»¥¤è¤êÄ¾·ë
¡¦Wpc. LUCUA 1100Å¹
¡¡530-8558 Âçºå»ÔËÌ¶èÇßÅÄ3-1-3 ¥ë¥¯¥¢¥¤ー¥ì7³¬
¡¡JRÂçºå±Ø¤è¤êÄ¾·ë
¡¦Wpc. Echika fit ¶äºÂÅ¹
¡¡104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ4-1-2
¡¡Åìµþ¥á¥È¥í ´Ý¥ÎÆâÀþ¶äºÂ±Ø¹½Æâ C4½Ð¸ý¤¹¤°
¢§¥Ï¥ó¥º¡¦¥Þ¥ë¥¤¡¦BIRTHDAY BARÂ¾¡¢Á´¹ñ¤Î¼è°·Å¹ÊÞ
¢¨¾¦ÉÊ¤Î¤ª¼è¤ê°·¤¤ÍÌµ¡¦ºß¸Ë¤ÎÍÌµÅù¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°SNS
¡¦Wpc. - X(https://x.com/wpcUmbrella)
¡¦Wpc. - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_official/)
¡¦Wpc. - TikTok(https://www.tiktok.com/@wpc._official)
¡¦Wpc. FLAG SHIP SHOP - X(https://x.com/wpc_s_parco)
¡¦Wpc.¿´ºØ¶¶¥Ñ¥ë¥³Å¹ - Instagram(https://x.com/wpc_s_parco)
¡¦Wpc. LUCUA 1100Å¹ - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_lucua1100/)
¡¦Wpc. Echika fit ¶äºÂÅ¹ - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_ginza/)
³ô¼°²ñ¼Ò¥ïー¥ë¥É¥Ñー¥Æ¥£ー
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§558-0014 Âçºå»Ô½»µÈ¶è²æÂ¹»Ò1-2-9
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¡¡¡¡¡§06-6693-2065
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÉÚÅÄ ÃÒÉ×
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1985Ç¯9·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡¡¡§¥ì¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦²·ÈÎÇä
Å¸³«¥Ö¥é¥ó¥É¡¡¡§Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / go-koh / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU