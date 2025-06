¤³¤Î²Æ¤Î¼çÌò¤Ï¡È¤¦¤Í¤¦¤Í¡É¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥ª¥·¥ã¥ìÆü»±¤Ç¡ªWpc.¡Ø¼×¸÷¥¦¥§ー¥Ö¥Ñ¥¤¥Ô¥ó¥°¥Ñ¥é¥½¥ë¥ß¥Ë¡ÙÈ¯Çä

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田智夫)が展開する傘ブランド「Wpc.(ダブリュピーシー)」は、新作折りたたみ日傘『遮光ウェーブパイピングパラソルミニ』を2025年6月9日(月)よりWpc.公式オンラインストア、直営店舗他、全国の取扱店舗にて販売開始いたします。

カワイイも機能性もこれ1本でOK!

揺れる波のような”うねうね”としたパイピング加工が特徴的な新作日傘が登場!傘本体とケースのフチ部分に施されたパイピングのポップなカラーリングが夏のコーディネートに遊び心をプラス。持っているだけで気分が上がる1本です。

全カラーUVカット率100%・遮光率100%・UPF50+*生地を使用しているため、夏の強い日差しもしっかりブロック。傘の裏面に施された黒色のポリウレタンコーティングは光の反射を抑え、まぶしさを軽減してくれます。高い遮熱性で熱中症対策としても頼れる存在です。また晴雨兼用傘なので、突然の雨でも使用OK。ケースには防水性のあるビニール素材を使用しているので、濡れた傘を収納しても水が漏れにくいのが嬉しい。

カワイイも機能性も両立させた『遮光ウェーブパイピングパラソルミニ』を今年の夏の主役にしてみて!

*JIS L 1925の規定に準じて生地のUVカット率100%の測定値が出た生地をUVカット率100%生地としております。JIS L 1055 A法にて遮光率100%の測定値が出た生地を遮光率100%生地としております。JIS L 1925の規定に準じて生地のUPF値を測定しています。

※記載の結果は生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。

商品詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/58622/table/320_1_1a019c56cf05e636c73a6fbeda0c2f8c.jpg?v=202506100954 ]

株式会社ワールドパーティー

本社所在地 :558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 :06-6693-2065

代表取締役社長:冨田 智夫

設立 :1985年9月

事業内容 :レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド :Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / go-koh / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU