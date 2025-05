[マリメッコ] 東急プラザ表参道 「オモカド」にてSS25の世界を再現する〈Parade of flowers in Tokyo〉を開催

株式会社ルックホールディングス

株式会社ルックが展開するフィンランドのデザインハウス マリメッコ(Marimekko)は、SS25コレクションの世界観を体感いただける〈Parade of flowers in Tokyo〉を東急プラザ表参道「オモカド」6F おもはらの森にて開催いたします。全国のマリメッコストアと日本公式オンラインストアでは、イベント開催を記念したスペシャルノベルティをご用意。

本イベントでは、2024年秋のコペンハーゲンファッションウィークで発表されたランウェイテーマ“Parade of flowers”の世界が再現。5月27日(火)より会場には、ウニッコ(Unikko)をはじめ、スヴィキンプ(Suvikimppu)、ペレナ(Perenna)など、マリメッコを代表する花々のプリントがフラッグやパラソルとなって会場を彩り、訪れるゲストを特別な空間へと誘います。おもはらの森に広がる、色彩豊かなプリントの世界をぜひご体感ください。なお、5月31日(土)、6月1日(日)には、特別イベントを開催。詳細は、近日公開予定。

〈Parade of flowers in Tokyo〉開催記念スペシャルノベルティ

〈Parade of flowers in Tokyo〉の開催を記念し、5月31日(土)から全国のマリメッコストアにて税込27,500円以上お買い上げのお客様に、(Parade of flowers in Tokyo〉スペシャルデザインのファブリックバッグをプレゼントします。また、日本公式オンラインストアとマリメッコ 表参道では、全国のマリメッコストアに先駆け、5月27日(火)より先行配布を開始いたします。

*数量限定 *画像はイメージです。

オンライン限定〈Parade of flowers〉スペシャルセット

マリメッコ日本公式オンラインストアでは、スペシャルデザインのファブリックバッグ付き限定セットを2種類ご用意しました。

1. Roadie My Things + Unikko Bandana \24,200

シンプルなショルダーバッグ「My Things」と、スペシャルセット限定のUnikkoデザインのバンダナをセットでご用意。アートピースライクなバンダナをバッグに巻いて夏のスタイリングのアクセントに。

2. Neat Crossbody Unikko S + Kioski Flower Pin Set \22,000

パッカブル仕様で機能的な「Neat Bag S」と、スペシャルセット限定カラーのVihkiruusu・Unikkoのピンバッジをセットでご用意。ミニマルなバッグにキャッチーなカラーリングのピンバッジがポジティブなムードをプラスします。

*数量限定 *画像はイメージです。

〈Parade of flowers in Tokyo〉

開催場所 : おもはらの森 東急プラザ表参道 オモカド 6F 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-30-3

開催期間 : 5月27日(火) - 6月1日(日) *最終日は18:00まで

特設ページURL:https://www.marimekko.jp/news/detail?name=5694(https://www.marimekko.jp/news/detail?name=5694)

*スケジュールは、都合により一部変更になる可能性があります。

*小雨決行・荒天中止

1951年より続く、プリント作りのアート

マリメッコは、独創的なプリントや色使いによって世界中に広く知られるフィンランドのデザインハウス。1951年、アルミ・ラティアにより創業。オリジナリティあふれるファッション、バッグ、小物からホームデコレーションまでを展開するライフスタイルブランドの先駆けとなる。マリメッコが創業当初から一貫して掲げてきたミッションは、時代に流されることのない機能的でわかりやすいデザイン。目にするだけで力が湧くような大胆なプリントと色使いで、毎日の暮らしに幸せと喜びをもたらすデザインを発信している。