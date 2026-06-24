ヘラクレスやサタンオオカブトに触れる夏休み昆虫体験！「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」

記事ポイント ヘラクレス・サタンオオカブトなど世界のレア昆虫が浅草橋に集結1日1組限定プライベート貸切プランで家族だけの昆虫体験AR昆虫採集ゲーム「バグハン！」コラボブース設置 ヘラクレス・サタンオオカブトなど世界のレア昆虫が浅草橋に集結1日1組限定プライベート貸切プランで家族だけの昆虫体験AR昆虫採集ゲーム「バグハン！」コラボブース設置

「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」

企画展名：「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」開催日時：2026年8月1日(土)〜8月16日(日)営業時間：10:00〜17:00（貸切プランのみ18:00まで）休館日：なし会場：TODAYS GALLERY STUDIO.（東京都台東区浅草橋5-27-6 5F）入場料：大人（高校生以上）1,100円／子ども（3歳〜中学生）800円主催：BACON

BACONが、ギャラリー「TODAYS GALLERY STUDIO.」（東京・浅草橋）で「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」を2026年8月1日(土)から8月16日(日)まで開催します。

TODAYS GALLERY STUDIO.は2014年7月に東京・浅草橋でオープンしたギャラリースタジオです。

「ねこ休み展」をはじめ体験型の主催企画を数多く手掛けており、下町・浅草橋からアートと体験の場を発信するスペースとして知られています。

会場内には本物の木を使用した特設スペースが設置されます。

まるで自然の中に入り込んだかのような空間で、子どもたちに人気のカブトムシやノコギリクワガタをはじめ、外国産のレア昆虫とのふれあいを楽しめます。

ヘラクレスオオカブト(1)

ヘラクレスオオカブトは、長く伸びた大きなツノが特徴の外国産カブトムシです。

初日からふれあえるレア種の一つとして会場に登場します。

サタンオオカブト

サタンオオカブトは8月8日(土)から登場するレア種で、迫力満点の外見が特徴のカブトムシです。

開催後半からふれあいの対象に加わります。

オウゴンオニクワガタ

今年新たに仲間入りしたオウゴンオニクワガタは、初日からふれあえるレア種です。

黄金色の光沢を持つ体が目を引くクワガタで、コレクターにも人気があります。

タランドゥスオオツヤクワガタ

タランドゥスオオツヤクワガタも今年から新たに参加する昆虫です。

ツヤのある黒い体が特徴で、初日からふれあいが楽しめます。

コーカサスオオカブト

コーカサスオオカブトは3本のツノを持つ外国産カブトムシで、初日からふれあいの対象です。

東南アジア産のカブトムシの中でも人気が高い種類の一つです。

ヘラクレスオオカブト(2)

ヘラクレスオオカブトは8月8日(土)以降も引き続き登場し、開催期間を通じてふれあいを楽しめます。

異なる角度や環境での様子を観察できます。

ラコダールツヤクワガタ

ラコダールツヤクワガタは昨年も好評を博したレア種の一つで、今年も初日からふれあえます。

ツヤのある体と特徴的な大アゴが最大の見どころ。

初日からふれあえるレア種は、カブトムシ・ノコギリクワガタ・ニジイロクワガタ・ヘラクレスオオカブト・コーカサスオオカブト・パリーフタマタクワガタ・ラコダールツヤクワガタ・オオクワガタ・オウゴンオニクワガタ・タランドゥスオオツヤクワガタと、全10種にのぼります。

8月8日(土)からはさらにギラファノコギリクワガタとサタンオオカブトが加わる予定となっています。

なお展示・ふれあい対象の昆虫は、生体状況により予告なく変更となる場合があります。

あらかじめご了承ください。

ふれあい体験コーナー

会場内の特設スペースでは、世界のカブトムシやクワガタと直接ふれあえます。

虹色に輝く「世界一美しいクワガタ」とも称されるニジイロクワガタや、迫力ある外国産カブトムシたちと間近で接することができます。

混雑時はふれあい体験コーナーが時間制となる場合があります。

館内貸切「プライベート貸切プラン」

実施時間：17:10〜18:00（50分）料金：20,000円（縁日チケット付き）利用人数：最大10名（大人・子ども含む）組数：1日1組限定

1日1組限定で館内をまるごと貸し切れる「プライベート貸切プラン」も実施されます。

通常の営業時間終了後の17:10から18:00までの50分間、家族や友人だけの空間でカブトムシやクワガタとのふれあいを満喫できます。

縁日チケットが付いており、最大10名（大人・子ども含む）まで利用可能です。

周囲の混雑を気にせず、世界の昆虫たちとゆったりとした時間を過ごせるプランです。

AR昆虫採集ゲーム「バグハン！」コラボブース

会場内にはAR昆虫採集ゲーム「バグハン！」とのコラボブースが登場します。

「バグハン！」はソニー・ミュージックエンタテインメントが開発を進めるスマートフォン向けのAR（拡張現実）昆虫採集ゲームです。

コラボブースでは「バグハン！」の世界観を楽しめる展示に加え、その場で制作したオリジナル作品をアプリ内に取り込める塗り絵コーナーも実施されます。

自分でぬり上げた昆虫を、デジタル空間の中で動かせる体験となっています。

さらに本展限定特典として、アプリをダウンロードした来場者にはアプリ内で使用できる限定昆虫が配布される予定です。

親子で生きものや自然への興味を深めながら、リアルとデジタル両方の形で昆虫と関われる企画となっています。

キービジュアル

今年新たにオウゴンオニクワガタとタランドゥスオオツヤクワガタが加わった「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」は、夏休み期間限定の特別企画。

子どもから大人まで楽しめる内容です。

昨年好評だったパリーフタマタクワガタやラコダールツヤクワガタなどの人気レア種に加え、さらに充実したラインナップで昆虫たちと会えます。

「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「カブトムシ・クワガタのふれあい世界展 2026」はどこで開催されますか？

A. 東京都台東区浅草橋5-27-6 5Fにある「TODAYS GALLERY STUDIO.」で開催されます。

2026年8月1日(土)から8月16日(日)まで、毎日10:00から17:00まで入場できます（休館日なし）。

Q. 入場料はいくらですか？

A. 大人（高校生以上）が1,100円、子ども（3歳から中学生）が800円です。

プライベート貸切プランは別途20,000円（縁日チケット付き、最大10名まで）。

Q. サタンオオカブトにはいつからふれあえますか？

A. サタンオオカブトは8月8日(土)からふれあいの対象となります。

ギラファノコギリクワガタも同日からの登場です。

なお生体状況により、予告なく変更となる場合があります。

あらかじめご了承ください。

Q. AR昆虫採集ゲーム「バグハン！」の限定昆虫はどうすれば受け取れますか？

A. 会場来場時にアプリをダウンロードすると、アプリ内で使用できる限定昆虫が配布される予定です。

コラボブースでは塗り絵コーナーも実施されており、作成した作品をアプリ内に取り込めます。

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