藍染・革・燻製まで25,000点が岡山に集結！「瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026」

記事ポイント コンベックス岡山に約1,300ブース・25,000点超の手づくり作品が集結作家本人から直接制作ストーリーを聞きながら一品を探せる初心者向け30種類のワークショップを体験可能 コンベックス岡山に約1,300ブース・25,000点超の手づくり作品が集結作家本人から直接制作ストーリーを聞きながら一品を探せる初心者向け30種類のワークショップを体験可能

瀬戸内ハンドメイドマルシェ実行委員会は、2026年8月1日(土)・8月2日(日)の2日間、コンベックス岡山(岡山県岡山市)にてイベント「瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026」を開催します。

今回で7回目の開催となる同イベントでは、全国の作家による手づくり作品・食品の展示・販売と体験教室が行われます。

「瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026」

名称：瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026日時：2026年8月1日(土)・8月2日(日) 10:00〜16:00（当日券は15:40まで販売）会場：コンベックス岡山 大展示場・中展示場出店ブース：約1,300ブース（2日間合計・予定）入場料（税込）：当日券500円、前売券400円（小学生以下は入場無料）主催：瀬戸内ハンドメイドマルシェ実行委員会

瀬戸内ハンドメイドマルシェは、「ものづくり市民の作品発表の場」と「作り手と買い手が直接交流できる市民マーケット」の創出を目指して、北海道から九州まで全国12都市で展開しているハンドメイドイベントシリーズ。

手づくりマーケット文化が根付く瀬戸内での開催は今回で7回目となり、全国から作り手が一堂に会する場として継続されています。

2025年8月の前回開催では2日間合計で約11,100人が来場し、作家との交流を楽しむ声が会場に広がりました。

前回開催の様子（出店者・交流・体験教室）

前回開催では、作品を手に取りながら作家本人と言葉を交わす場面が多く見られました。

ハンドメイド作品のそばに立つ作家が素材の選び方や制作の背景を話してくれるため、買い物の時間が作家との対話の時間にもなります。

体験教室ブースでは、完成した作品をその場で持ち帰ることができ、初めて参加した来場者も作品作りを楽しんでいました。

約1,300ブース・25,000点以上の手づくり作品

会場には2日間合計で約1,300ブースが出店し、アクセサリー・インテリア雑貨・ファッションから、焼き菓子・和菓子・調味料等の食品まで、ジャンルを問わず25,000点以上の手づくり作品が集まります。

どの作品も作家本人が想いを込めて制作した一点もの。

同じデザインでも素材の風合いや手縫いの線が微妙に異なり、量産品では得られない個性が並ぶのがハンドメイドマルシェの特徴。

フードブースには洋菓子・焼き菓子・燻製など、作り手が自ら手がけた食品が並びます。

見て回るだけでなく、その場で味わいながら会場を歩くことができます。

作家本人が出店する交流の場

当日は作品を制作した作家本人がブースに立ちます。

作品の裏側にあるストーリーを直接聞けるのが、このイベントならではの体験。

使った素材のこと、デザインに込めた意図、制作にかかった時間--通常の物販では聞けないような話を作家本人から聞きながら、自分だけの特別な一品を選べます。

会場俯瞰の写真には、大展示場・中展示場の両フロアにブースが並ぶ広大な空間が広がっています。

ゆったりと周回しながら比較できる規模です。

30種類のワークショップ（体験教室）

イベント当日は、初心者でも5分〜60分で完成できるワークショップが30種類用意されています。

アクセサリー・インテリア・ミニチュア雑貨・アートなど、幅広いジャンルが揃います。

作家本人が先生となって丁寧に教えるため、ものづくりが初めての人でも参加できます。

親子や友人同士など複数人がブースを囲んで制作する場面も多くあります。

短いもので5分から体験できるため、気になるブースをいくつか掛け持ちすることも可能です。

今回の出店予定作品・フード・体験教室

ハンドメイドブース（出店予定作品）

koritorは藍染を使ったアクセサリーを出品します。

藍の深い色合いが一点ごとに異なる染め仕上がりを持つ作品です。

革屋雨凛は革素材を使ったオリジナル作品を出品します。

革の質感や縫製を手元で確かめながら選べるのが魅力です。

Dandelion popoのオリジナル作品も出展されます。

アクセサリーやインテリア雑貨が並ぶハンドメイドブースエリアへの出店です。

フードブース（出店予定フード）

Pjerent.は洋菓子・焼き菓子などを販売するフードブースへの出店が予定されています。

coccinelleのフードが並ぶブースも登場します。

焼き菓子や食品が販売されるエリアへの出店となっています。

徳島スモークは燻製食品を販売します。

燻製ならではのスモーキーな風味を楽しめる食品が一堂に揃います。

ワークショップ（体験教室）の予定

リンゴのハーバリウム講座では、専用オイルの中に植物を閉じ込めたハーバリウムをリンゴ型のボトルで制作できます。

ペーパーアート講座では紙を使った作品制作を体験できます。

素材は紙のみで、工具不要で取り組みやすい内容です。

リングガラスアクセサリー講座では、ガラスを使ったリング型アクセサリーを自分の手で仕上げます。

完成品はそのまま身に着けて帰ることができます。

全国各地の作家が一堂に会し、25,000点以上の手づくり作品の中から自分だけの一品を探せる2日間です。

作家本人との会話や30種類のワークショップを通じて、ものづくりの世界に直接触れられます。

「瀬戸内ハンドメイドマルシェ2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 入場料はいくらですか？

A. 当日券は500円（税込）、前売券は400円（税込）です。

小学生以下は入場無料です。

Q. 当日券はいつまで購入できますか？

A. 当日券は15:40まで販売されます。

開場時間は10:00〜16:00です。

Q. ワークショップは初めてでも参加できますか？

A. 初心者でも5分〜60分で完成できる内容が30種類用意されており、作家本人が丁寧に教えます。

どなたでも参加できます。

Q. 会場はどこですか？

A. コンベックス岡山（岡山県岡山市）の大展示場・中展示場で開催されます。

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