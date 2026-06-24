淀屋橋エリア初出店で駅直結！ 「いかりスーパーマーケット淀屋橋ステーションワン店」

記事ポイント 淀屋橋エリア初出店、2026年7月6日（月）午前10時オープン京阪・地下鉄御堂筋線淀屋橋駅北改札口に直結し、平日7時30分から夜10時まで営業入口デリカ厨房の出来たて惣菜・弁当と自社工場製ベーカリー、輸入食材を取り揃え 淀屋橋エリア初出店、2026年7月6日（月）午前10時オープン京阪・地下鉄御堂筋線淀屋橋駅北改札口に直結し、平日7時30分から夜10時まで営業入口デリカ厨房の出来たて惣菜・弁当と自社工場製ベーカリー、輸入食材を取り揃え

いかりスーパーマーケットは、淀屋橋エリア初出店となる「いかりスーパーマーケット淀屋橋ステーションワン店」を2026年7月6日（月）にオープンします。

京阪淀屋橋駅と地下鉄御堂筋線淀屋橋駅北改札口に直結した「淀屋橋ステーションワン」地下1階に位置し、平日は朝7時30分から夜10時まで利用できます。

自社工場製の惣菜やベーカリー、ヨーロッパ直輸入商品など、いかりならではの上質な食品が揃う店舗です。

「いかりスーパーマーケット淀屋橋ステーションワン店」

オープン日：2026年7月6日（月）午前10時所在地：大阪府大阪市中央区北浜三丁目6番22号「淀屋橋ステーションワン」B1F営業時間：平日 7:30〜22:00 ／ 土日祝 10:00〜20:00アクセス：京阪淀屋橋駅・地下鉄御堂筋線淀屋橋駅北改札口直結電話：06-7178-8600

いかりスーパーマーケットは1961年に創業した高品質志向のスーパーマーケットチェーンで、阪神間・神戸・大阪・北摂エリアを中心に展開しています。

神戸港に近い立地を活かした輸入食材の取り扱いや、自社工場で製造する惣菜・ベーカリー・洋菓子などの独自ブランドが特色で、「どこよりも価値のある商品と心地よい雰囲気」を掲げる上質なスーパーとして関西で長年親しまれています。

淀屋橋ステーションワン店は、いかりスーパーマーケットにとって淀屋橋エリアへの初出店となります。

大阪のビジネス中心地に位置し、通勤途中の朝食から仕事帰りの夕食の食材まで、日常的な買い物シーンに対応した店舗です。

店舗は「淀屋橋ステーションワン」の地下1階にあり、2つの主要駅からダイレクトにアクセスできます。

天候に関わらず改札を出てすぐに入店できる立地は、毎日の買い物を手軽にします。

周辺MAP

大阪府大阪市中央区北浜三丁目に位置し、淀屋橋のビジネス街の中心に店舗を構えます。

周辺には多くのオフィスビルが立ち並ぶエリアで、働く人が日常的に立ち寄りやすい場所です。

旬の果物、ヨーロッパ直輸入商品、チーズ、ワイン、日本酒など、上質な食材が豊富に揃います。

普段使いのスーパーとしてはもちろん、手土産や週末の食卓を豊かにする食品を探す際にも活用できます。

いかりスーパーマーケットが得意とするヨーロッパ直輸入のチーズやワインは、この淀屋橋ステーションワン店でも購入できます。

一般のスーパーではなかなか見かけない輸入食材が手に入る品揃えは、いかりならではの強みです。

地下MAP

京阪淀屋橋駅と地下鉄御堂筋線淀屋橋駅北改札口の両方に直結しており、地上に出ることなく店内に入れます。

地下の動線で買い物ができるため、夏の猛暑や雨の日でも快適にアクセスできる点が特徴です。

平日は朝7時30分から夜10時まで営業しています。

通勤前に朝食や弁当を調達したり、夜の遅い時間に夕食の食材を揃えたりと、ビジネスパーソンのスケジュールに対応した営業時間帯です。

土日祝は午前10時から夜8時まで営業しています。

店舗入口にはデリカ厨房が設置されており、出来たての惣菜、弁当、丼メニューが並びます。

自社工場で製造した惣菜、サラダ、スープ、洋菓子、和菓子、ベーカリーも豊富に取り揃えており、その日の気分やシーンに合わせた選択が可能です。

手土産として使える洋菓子や和菓子も自社工場製。

贈る相手を選ばない品質が揃っています。

毎朝の通勤途中にベーカリーを手に取る習慣にも、週末の夕食にチーズとワインを合わせる楽しみ方にも応える品揃えです。

出来たての惣菜・弁当から、ヨーロッパ直輸入のチーズ・ワイン、自社工場製のベーカリーや洋菓子まで、日々の食卓を豊かにする品々が一か所で揃います。

駅改札を出てそのまま立ち寄れる立地で、朝の通勤前から夜の帰宅時まで、いかりならではの上質な食を毎日の暮らしの中で味わえます。

いかりスーパーマーケット淀屋橋ステーションワン店の紹介でした。

よくある質問

Q. いかりスーパーマーケット淀屋橋ステーションワン店の営業時間は？

A. 平日は7時30分から22時00分まで、土日祝は10時00分から20時00分まで営業します。

Q. どのような食品が購入できますか？

A. 店舗入口のデリカ厨房で出来たての惣菜・弁当・丼メニューが購入できます。

自社工場製の惣菜、サラダ、スープ、洋菓子、和菓子、ベーカリーのほか、旬の果物、ヨーロッパ直輸入商品、チーズ、ワイン、日本酒も取り揃えています。

Q. 最寄り駅はどこですか？

A. 京阪淀屋橋駅と地下鉄御堂筋線淀屋橋駅北改札口に直結しています。

店舗は「淀屋橋ステーションワン」地下1階にあります。

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