金魚焼印かすていらが夏のお中元に加わった！ 烏鶏庵「2026年お中元ギフト特集」

記事ポイント 烏骨鶏の卵を使った看板菓子を多彩なギフトセットで展開夏季限定の金魚焼印かすていらがお中元ラインに登場一部商品は送料一律330円で購入できます 烏骨鶏の卵を使った看板菓子を多彩なギフトセットで展開夏季限定の金魚焼印かすていらがお中元ラインに登場一部商品は送料一律330円で購入できます

烏鶏庵は、2026年6月1日(月)より通販サイトにて「烏骨鶏の夏の贈り物」を開催しています。

看板商品の烏骨鶏かすていらをはじめ、プリンやバームクーヘンと組み合わせた詰合せ各種を用意しており、夏季限定の金魚焼印入りかすていらも今年のお中元ラインに加わっています。

烏鶏庵「2026年お中元ギフト特集」

開催期間（お中元）: 2026年6月1日11時〜8月17日11時頃販売場所: 烏鶏庵通販サイト送料: 一部商品一律330円（お中元期間限定）

金沢を拠点とする烏鶏庵は、7〜10日に1個しか産まない烏骨鶏の卵を主素材にした洋菓子・和菓子を手がけるブランドです。

その希少な烏骨鶏卵を使った上質な菓子を贈答品として届けることをブランドの核とし、かすていらやプリン、バームクーヘンなどを製造しています。

お中元ラインは、看板商品のかすていらをサイズ別に2本まとめたセットから、かすていら個包装とプリン・バームクーヘンを組み合わせた詰合せまで各種揃っています。

一部商品はお中元期間限定で送料が一律330円になります。

かすていらは2号・3号・4号の3サイズがあり、2本まとめて贈れるシンプルな構成から、プリンやバームクーヘンと組み合わせた詰合せまで贈り先に合わせて選べます。

烏骨鶏かすていら2号2本入烏骨鶏かすていら3号2本入烏骨鶏かすていら4号2本入（一律送料330円）烏骨鶏かすていら個包装6個・プリン4個セット烏骨鶏かすていら個包装8個・プリン6個烏骨鶏かすていら個包装3色12個入り詰合せ烏骨鶏かすていら個包装3色20個入り詰合せ（一律送料330円）烏骨鶏かすていら6個・バームクーヘン4個個包装詰合せ烏骨鶏かすていら10個・バームクーヘン7個個包装詰合せ（一律送料330円）

夏季限定「金魚焼印」かすていら

実施期間: 2026年6月15日11時〜8月17日11時頃烏骨鶏かすていら2号2本入（金魚・金箔）（一律送料330円）烏骨鶏かすていら【金魚】（2号）・プリン4個入りセット烏骨鶏かすていら【金魚】【金箔】（2号）・プリン5個入りセット（一律送料330円）烏骨鶏かすていら【瀬戸内レモン・金魚焼印】2号2本セット

夏季限定の金魚焼印シリーズは、金魚の焼印が入ったかすていらのギフトです。

金箔入りのラインも用意されており、金魚・金箔の2種類の焼印が入ったかすていらも選べます。

金魚焼印シリーズにはかすていらのみの2本入りのほか、プリンとセットになった詰合せが複数あります。

瀬戸内レモン味の金魚焼印入りかすていら2本セットも購入できます。

涼しげな金魚の焼印入りは暑い夏のお中元ギフトとして選べ、金魚焼印シリーズの実施期間は2026年6月15日11時から8月17日11時頃までです。

「かすていら・バームクーヘン」詰合せ

烏骨鶏かすていら6個・バームクーヘン4個個包装詰合せ烏骨鶏かすていら10個・バームクーヘン7個個包装詰合せ（一律送料330円）

かすていらとバームクーヘンを組み合わせた詰合せは、2種類の焼き菓子をセットで贈れる構成です。

いずれも個包装タイプで、かすていら6個とバームクーヘン4個のセットと、かすていら10個とバームクーヘン7個のセットがあります。

かすていら10個・バームクーヘン7個の詰合せは一律送料330円の対象です。

烏骨鶏かすていらとバームクーヘンをまとめて贈れる詰合せはお中元期間中、烏鶏庵通販サイトで購入できます。

かすていらとバームクーヘンはいずれも烏骨鶏の卵を使った焼き菓子で、2種類のお菓子をひとつのギフトとして届けられます。

プレーン「2本入」かすていら

2号・3号・4号の3サイズ4号2本入りは一律送料330円の対象

プレーンのかすていら2本入りは、2号・3号・4号と3サイズを用意しています。

4号2本入りはお中元期間限定で一律送料330円の対象です。

烏骨鶏は7〜10日に1個しか卵を産まない希少な鳥で、その卵は従来の卵よりも栄養価が高く、古来より貴族のみが食することのできるものでした。

その希少な烏骨鶏卵を使ったかすていらは烏鶏庵の看板商品です。

プレーンタイプの2本入りはサイズのバリエーションから贈り先の好みや人数に合わせて選べます。

烏鶏庵の通販サイトでお中元期間中に購入できます。

烏骨鶏の希少な卵をふんだんに使ったかすていらやバームクーヘンが、夏の特別な贈り物を彩ります。

夏季限定の金魚焼印デザインは暑い季節の贈答品として選べ、豊富なサイズと詰合せのバリエーションから贈り先に合った一品を見つけられます。

烏鶏庵「2026年お中元ギフト特集」の紹介でした。

よくある質問

Q. お中元特集の開催期間はいつまでですか？

A. お中元特集は2026年6月1日11時から8月17日11時頃まで、烏鶏庵の通販サイトにて開催しています。

Q. 夏季限定の金魚焼印かすていらはいつから購入できますか？

A. 金魚焼印かすていらは2026年6月15日11時から8月17日11時頃まで販売しています。

金魚・金箔の2種類の焼印入りやプリンとのセットなど複数の構成があります。

Q. 一律送料330円が適用される商品はどれですか？

A. お中元ラインではかすていら4号2本入、個包装3色20個入り詰合せ、かすていら10個・バームクーヘン7個詰合せが対象です。

金魚シリーズでは金魚・金箔2号2本入とプリン5個セットが対象となっています。

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