キャンバス地のちいかわが大人かわいい◎「インテリアトートバッグ」が付いてくる『CHIIKAWA INTERIOR TOTE BAG BOOK』は7月23日発売
数ある雑誌の中から、早めにチェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『CHIIKAWA INTERIOR TOTE BAG BOOK』（宝島社）の「インテリアトートバッグ」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から7月23日に発売される『CHIIKAWA INTERIOR TOTE BAG BOOK』（税込3982円）。付録として、「インテリアトートバッグ」が付いてきます。
ほっこりとした温かみのあるキャンバス地を使用した、ちいかわの大人かわいいインテリアトートバッグです。お部屋に置いておきたくなるような優しいデザインに仕上げられており、インテリアとしても映えるのが魅力。リビングのお片付けや衣類の整理など、収納アイテムとしても大活躍する実用的な一品です。
両サイドと内側に合計7つのポケットを備え、500mLのペットボトルが2本入る広々としたマチも魅力です。持ち手付きで持ち運びも便利なので、ちょっとしたおでかけにも重宝します。さらに、ラバー素材の愛らしい「おしりクリップ」もセットになっており、バッグのアクセントとしても楽しめます。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『CHIIKAWA INTERIOR TOTE BAG BOOK』の「インテリアトートバッグ」が見逃せない！
宝島社から7月23日に発売される『CHIIKAWA INTERIOR TOTE BAG BOOK』（税込3982円）。付録として、「インテリアトートバッグ」が付いてきます。
置いておくだけでかわいい！温かみあるキャンバス地の大人かわいいデザイン
ほっこりとした温かみのあるキャンバス地を使用した、ちいかわの大人かわいいインテリアトートバッグです。お部屋に置いておきたくなるような優しいデザインに仕上げられており、インテリアとしても映えるのが魅力。リビングのお片付けや衣類の整理など、収納アイテムとしても大活躍する実用的な一品です。
収納力も抜群！ポケット充実＆愛らしい「おしりクリップ」もセット
両サイドと内側に合計7つのポケットを備え、500mLのペットボトルが2本入る広々としたマチも魅力です。持ち手付きで持ち運びも便利なので、ちょっとしたおでかけにも重宝します。さらに、ラバー素材の愛らしい「おしりクリップ」もセットになっており、バッグのアクセントとしても楽しめます。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)