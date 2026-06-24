◆プロ・アマ交流戦 巨人３軍４―１ＳＵＢＡＲＵ（２４日・ジャイアンツ球場）

巨人・石塚裕惺内野手（２０）が２か月ぶりに実戦復帰した。３軍戦に「１番・ＤＨ」で先発し、２打数無安打１四球で３打席を消化。「自分の中でボールと思った球がしっかりボール判定になった。（リハビリ期間に）ゾーンがおかしくなっていることもなかったので、それはよかったなと思います」と振り返った。

第１打席は相手左腕の変化球にスイングをかけて強烈な遊ゴロ。第２打席はタイミングを崩されて一邪飛。第３打席はきっちり四球を選んだ。下半身のコンディション不良を乗り越え、６回２死一、二塁の場面では中前打で二塁から激走。「打席では問題がなくて、走ることに不安があった。二塁から１本で還（かえ）るシチュエーションもあったので、確認したいことができてよかった」と好走塁で一気にホームを陥れた。

２年目の今季は４月２１日に初昇格するも、その後に下半身の違和感を訴えて２６日に登録抹消。悔しさを味わった。「再発しないようにトレーナーさんと慎重に進めてきた。その中で痛みは結構早い段階で引いていたので『早く打ちたい』気持ちもあったんですけど、いろいろ葛藤しながら、できることをしっかりやるリハビリ期間にできたかなと。あとは実戦を重ねて結果を出せるように、これから練習をしていけたら」と力強く語った。

◇石塚の今季ここまで

▽３月２４日 キャンプ１軍スタートも開幕直前に２軍降格。ＯＰ戦１６試合で打率１割２分５厘、１打点。

▽４月２１日 顔面打球直撃の泉口に代わり中日戦（長野）から緊急昇格。今季初打席は代打で遊ゴロ。Ｇタウンでの２軍デイゲームにも出場していた。

▽同２２日 中日戦（前橋）に「３番・遊撃」でプロ初先発しプロ初長打の２点三塁打で初打点。

▽同２６日 下半身コンディション不良で登録抹消。故障班合流。

▽５月２４日 負傷後初めてスパイクを履いてノック。

▽６月６日 フリー打撃を再開。

▽同１３日 Ｇ球場での屋外フリー打撃で球種を事前宣告された上で山崎伊織の速球を捉え２本の柵越え。４セット計２１球で安打性３本。

▽同１６日 初めて３軍の全体練習に参加。ライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）では山崎と２打席対決し、左越え本塁打と中飛。「強く振れていた。あとは実戦を重ねていくだけ」