開催：2026.6.24

会場：ペトコ・パーク

結果：[パドレス] 7 - 6 [ブレーブス]

MLBの試合が24日に行われ、ペトコ・パークでパドレスとブレーブスが対戦した。

パドレスの先発投手はワンディ・ペラルタ、対するブレーブスの先発投手はＪＲ・リッチーで試合は開始した。

2回表、8番 ロウディ・テレス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでブレーブス得点 SD 0-2 ATL、1番 マイケル・ハリス 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 SD 0-3 ATL、3番 マット・オルソン カウント3-2から押し出しの四球でブレーブス得点 SD 0-4 ATL

2回裏、8番 ロドルフォ・ドゥラン 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 1-4 ATL、9番 宋成文 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 2-4 ATL、1番 フェルナンド・タティス 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでパドレス得点 SD 3-4 ATL、2番 サマド・テーラー 2球目を打ってショートへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 4-4 ATL、さらにショートが悪送球でパドレス得点 SD 5-4 ATL

4回表、2番 オジー・アルビーズ 7球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 SD 5-5 ATL

5回表、5番 マウリシオ・デュボン 4球目を打ってレフトスタンドへのホームランでブレーブス得点 SD 5-6 ATL

7回裏、1番 フェルナンド・タティス 6球目を打ってセンターへのホームランでパドレス得点 SD 6-6 ATL

10回裏、4番 マニー・マチャド 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでパドレス得点 SD 7-6 ATL

試合は7対6でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのメーソン・ミラーで、ここまで2勝1敗21S。負け投手はブレーブスのライセル・イグレシアスで、ここまで0勝2敗15S。

なお、パドレスの松井裕樹はこの試合で2.1回を投げ、3安打（1本塁打）、1失点、3奪三振、防御率は1.67となっている。

ここまでパドレスは41勝37敗で9.0ゲーム差の（ナ・リーグ）西地区2位。一方ブレーブスは48勝30敗で（ナ・リーグ）東地区1位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-24 14:02:27 更新