ザ・ビートルズが60年前の来日時に着用した「JALはっぴ」の復刻モデルが、原宿ポップアップストアにて店頭販売決定

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ザ・ビートルズの来日60周年を記念して、東京・原宿のUNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKUにて6月25日よりオープンする『ザ・ビートルズ来日60周年記念ポップ・アップ・ストア』にて、注目アイテムである「JALはっぴ」復刻モデルが、店頭販売されることが決定した。

■ザ・ビートルズ来日公演の記憶を象徴する特別な一着

「JALはっぴ」は、1966年6月29日にザ・ビートルズのメンバーが羽田空港に到着した際、機内から登場する場面で着用していたはっぴをオマージュしたアイテム。濃紺柄のデザインに、襟元には「日航」「JAL」、背面には「寿」の文字が大胆にあしらわれ、来日公演の記憶を象徴する特別な一着となっている。

当初、同商品はポップ・アップ・ストア期間中は予約受付のみ、9月上旬以降のお届け予定と案内されていたが、1966年に日本公演初日が行われた記念すべき日である6月30日より、ポップ・アップ・ストア店頭での販売がスタートする。

サイズはフリーで、着丈86cm、身幅68cm、袖丈35cm。素材は綿100パーセント。日本製となる。

販売はザ・ビートルズの日本公演が行われた6月30日、7月1日、7月2日の期間に実施。来店記念としても見逃せないアイテムとなりそうだ。

なお、事前に通販サイト、THE BEATLES STOREで予約済みの購入者へのお届けは、7月4日が予定されている。

『ザ・ビートルズ来日60周年記念ポップ・アップ・ストア』には、1階に羽田空港到着時のシーンを再現したフォトスポットも登場。「JALはっぴ」の見本も用意され、メンバーになった気分で撮影を楽しめる。さらに、ポップ・アップ・ストア開催に合わせて原宿・竹下通りもザ・ビートルズ仕様に装飾。街全体でザ・ビートルズ来日60周年を盛り上げる。

【「JALはっぴ」商品詳細】

ポップ・アップ・ストア販売スタート日：6月30日（火）予定

商品名：The Beatles 60th Anniversary Happi【The Beatles Popup 2026】

価格：14,300円（税込）

商品番号：USZZ-16096

組み枚数：1

サイズ：着丈86cm、身幅68cm、袖丈35cm

サイズ詳細：フリー

生産国：日本

素材：綿100パーセント

■イベント情報

『ザ・ビートルズ来日記念60周年記念ポップ・アップ・ストア』

06/25（木）～07/05（日）東京・UNIVERSAL MUSIC STORE HARARAJUKU／1階＆3階

■関連リンク

UNIVERSAL MUSIC STORE HARARAJUKU 公式サイト

https://store-harajuku.universal-music.co.jp/

THE BEATLES STORE60周年記念 特集ページ

https://umusic.jp/VdgqpHsy