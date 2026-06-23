亀梨和也、NHK『The Covers』独立後初出演 My Little Lover＆UAの名曲カバー披露
NHKの音楽番組『The Covers』に亀梨和也が3年ぶりに登場する。3回目の出演となり、独立後初の出演となる。7月5日午後10時50分から、NHKBSにて放送される。
【写真たくさん】雰囲気たっぷりに歌唱する亀梨和也 笑顔のトークショットも
今回の放送は「亀梨和也ナイト！〜ファーストアルバム特集〜」。7月にファーストソロアルバム『WAVE』を発表する亀梨を迎え、“時代に刻まれるファーストアルバム”をテーマに、音楽史に残る名盤の収録曲をカバーする。MCはリリー・フランキーと上白石萌歌、語りは堂本光一が務める。
亀梨がカバーするのは、My Little Loverのファーストアルバム『evergreen』（1995年）に収録された代表曲「Hello, Again 〜昔からある場所〜」と、UAのファーストアルバム『11』（1996年）に収録された「情熱」の2曲。
亀梨は「Hello, Again 〜昔からある場所〜」の歌詞に、“いまの自分自身”を重ねたという。時に語りかけるように、そして時にむき出しの感情を放つように、表現者・亀梨和也の世界と“いま”が詰まったパフォーマンスとなり、リリーと上白石も感嘆の声をあげた。
「情熱」は、そのサウンドと歌声、UAの存在感で一世を風靡した名曲。亀梨は、前回（2023年）出演時にUAと共演し、その歌声と人柄に魅せられて選曲に至ったという。この曲のカバーに向けて、「リズムにのって音に身体をゆだねながら、本番一発の生っぽさとグルーヴ、フィーリングを大切に歌った」と語る。パフォーマンスを見た上白石は「亀梨さんの野性的な部分が呼び覚まされていた」と語った。自由にバンドとセッションしながら奏でた、グルーヴィーでダンサブルなパフォーマンスとなっている。
さらに、ファーストアルバムから最新ナンバー「WAVE」をフルコーラスでテレビ初披露。シックで軽やかな衣装に身を包み、大人の魅力が詰まったミディアムダンスナンバーを披露する。
さらに番組では、独立や40歳を迎えた現在の心境、ソロとしてファーストアルバムを発表する思いについても語る。公私ともに交流の深いリリー・フランキーとのトークを通じて、新たな一歩を踏み出した亀梨の現在地にも迫る。
■放送予定
7月5日（日）午後10：50〜11：19 ＜NHKBS＞
7月14日（火）午後9：00〜9：29 ＜BSP4K＞
【写真たくさん】雰囲気たっぷりに歌唱する亀梨和也 笑顔のトークショットも
今回の放送は「亀梨和也ナイト！〜ファーストアルバム特集〜」。7月にファーストソロアルバム『WAVE』を発表する亀梨を迎え、“時代に刻まれるファーストアルバム”をテーマに、音楽史に残る名盤の収録曲をカバーする。MCはリリー・フランキーと上白石萌歌、語りは堂本光一が務める。
亀梨は「Hello, Again 〜昔からある場所〜」の歌詞に、“いまの自分自身”を重ねたという。時に語りかけるように、そして時にむき出しの感情を放つように、表現者・亀梨和也の世界と“いま”が詰まったパフォーマンスとなり、リリーと上白石も感嘆の声をあげた。
「情熱」は、そのサウンドと歌声、UAの存在感で一世を風靡した名曲。亀梨は、前回（2023年）出演時にUAと共演し、その歌声と人柄に魅せられて選曲に至ったという。この曲のカバーに向けて、「リズムにのって音に身体をゆだねながら、本番一発の生っぽさとグルーヴ、フィーリングを大切に歌った」と語る。パフォーマンスを見た上白石は「亀梨さんの野性的な部分が呼び覚まされていた」と語った。自由にバンドとセッションしながら奏でた、グルーヴィーでダンサブルなパフォーマンスとなっている。
さらに、ファーストアルバムから最新ナンバー「WAVE」をフルコーラスでテレビ初披露。シックで軽やかな衣装に身を包み、大人の魅力が詰まったミディアムダンスナンバーを披露する。
さらに番組では、独立や40歳を迎えた現在の心境、ソロとしてファーストアルバムを発表する思いについても語る。公私ともに交流の深いリリー・フランキーとのトークを通じて、新たな一歩を踏み出した亀梨の現在地にも迫る。
■放送予定
7月5日（日）午後10：50〜11：19 ＜NHKBS＞
7月14日（火）午後9：00〜9：29 ＜BSP4K＞