「最高やん」元なでしこ川澄奈穂美、“イケメン”選手との沖縄満喫ショットに反響！ 「満足度100％」
元サッカー日本女子代表（なでしこジャパン）でWEリーグ・アルビレックス新潟レディース所属の川澄奈穂美選手は6月22日、自身のInstagramを更新。沖縄滞在の様子を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】川澄奈穂美、“イケメン”と沖縄を満喫
2枚目では、コーヒーカップを手に窓の外を見つめる平尾選手の格好いい横顔を公開。スタイリッシュな雰囲気が漂い、思わず“イケメン”と言いたくなるような1枚です。そのほかにも、ホテルのジムでトレーニングに励む姿や、ベランダから花火を眺める様子などを披露。充実した沖縄滞在の様子が伝わってきます。
また、投稿の最後には「いつ来ても、満足度100％のダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート。また来年も来れますように。ありがとうございました！」と、ホテルへの感謝を伝えました。
コメントでは「最高やん」「暑い中のサッカー教室はハードだったと思いますが、ステキなホテルで休めて良かったですね」「今年もお二人に会えて嬉しかったです」「素敵な沖縄滞在リポートをありがとぉ〜」などの声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】川澄奈穂美、“イケメン”と沖縄を満喫
「リポートをありがとぉ〜」川澄選手は「今回も沖縄滞在は【ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート】」とつづり、7枚の写真を公開しました。1枚目は、青空が広がるプールサイドで撮影した川澄選手と平尾選手の笑顔のツーショットです。平尾選手は現在、スペイン女子1部リーグ（リーガF）の「グラナダCF」に所属。かつてアルビレックス新潟レディースで川澄選手と共に活躍していた選手です。
また、投稿の最後には「いつ来ても、満足度100％のダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート。また来年も来れますように。ありがとうございました！」と、ホテルへの感謝を伝えました。
コメントでは「最高やん」「暑い中のサッカー教室はハードだったと思いますが、ステキなホテルで休めて良かったですね」「今年もお二人に会えて嬉しかったです」「素敵な沖縄滞在リポートをありがとぉ〜」などの声が集まりました。
沖縄キャンプ中の貴重ショット2月9日、アルビレックス新潟レディースのキャンプで沖縄を訪れていたことを投稿した川澄選手。「沖縄キャンプ中に、沖縄キャンプ中のベイスターズ練習見学」などとつづり、横浜DeNAベイスターズ・相川亮二監督や度会隆輝選手との記念写真を公開しました。コメントでは「新潟つながりで良かったですね」「すごいですねー」「野球は是非ベイスターズを」などの声が寄せられています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)