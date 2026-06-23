止まらぬ怪物!! ハーランドが2試合連続2発の大暴れ!! セネガルから逃げ切ったノルウェー、2連勝で決勝T進出が決定!!
[6.22 W杯I組第2節 ノルウェー 3-2 セネガル]
北中米W杯は現地時間22日、I組第2節のノルウェー代表対セネガル代表を行い、3-2の勝利を収めたノルウェーが2連勝で決勝トーナメント進出を決めた。26日に行われる第3節でノルウェーはフランス、セネガルはイラクと対戦する。
16日の第1節でノルウェーはイラクに4-1で勝利し、セネガルはフランスに1-3で敗れ、第2戦を迎えた。試合開始直後、ノルウェーが立て続けにセットプレーを獲得すると、3本目のCKで決定機。前半3分、DFユリアン・リエルソンが蹴り出したCKをDFクリストフェル・アイェルがヘディングをジャストミートさせるが、好反応を見せたGKエドゥアール・メンディに阻まれてしまった。
いきなり訪れた危機を守護神の好セーブでしのいだセネガルが、徐々にボール保持率を高めていく。FWイスマイラ・サール、FWニコラス・ジャクソン、FWサディオ・マネが最前線に並ぶが、ノルウェー守備陣が落ち着いて対応して強烈な3トップに良い形でボールを入れさせない。
だが、ノルウェーがボールを奪っても前線からきっちりプレッシャーをかけてくるセネガルに苦しめられ、最前線に入るFWアーリング・ハーランドがボールに触れる回数は限られた。苦しい中でも37分、左サイドから送られたクロスをハーランドがワンタッチでPA内に落とすと、MFマルティン・ウーデゴーアに決定機。フリーで受けて左足で狙うが、距離を詰めたメンディにストップされてしまい、ネットを揺らすには至らなかった。
しかし、43分、前半13分にDFユリアン・リエルソンが負傷して緊急投入されたぺデルセンが大仕事をやってのける。ウーデゴーアが送ったスルーパスはハーランドに通らずにDFカリドゥ・クリバリが味方につなごうとする。しかし、短くなっったパスを見逃さずにペデルセンが奪うと、PA内に持ち込んで右足でフィニッシュ。好守を見せていたメンディに触れられながらも、勢いで勝ったシュートがネットを揺らしてスコアを1-0とした。さらに、45+4分にはメンディにプレッシャーをかけたハーランドがボールを奪い取るが、PA内右、角度のない位置から放ったシュートは右ポストを叩いてしまい、追加点とはならなかった。
1-0のまま後半を迎えると、後半3分にノルウェーが追加点を奪う。セネガルの攻撃をはね返すとカウンターを発動。自陣から敵陣PA手前まで運んだウーデゴーアがスルーパスを送ると、走り込んだハーランドが左足シュートで豪快にネットに突き刺し、スコアを2-0とした。初戦イラク戦で2得点のハーランドは2試合連続ゴールとなった。
2点のビハインドを背負ったセネガルだったが、8分に1点を返す。MFイドリッサ・ゲイェが打ち込んだ縦パスをマネが巧みなワンタッチでつなぐと、PA内に走り込んだI・サールが右足でねじ込んだ。しかし、1点差に詰め寄られたノルウェーが再びエースの一撃で突き放す。PA内左からMFパトリック・ベルグが送ったラストパスをハーランドが右足ダイレクトで合わせてネットを揺らし、2試合連続2得点でスコアは3-1となった。
リードを広げられたセネガルは好守を見せていたメンディが負傷。GKモリー・ディアウとの交代を余儀なくされた。
その後、2連敗を避けたいセネガルがゴールをこじ開けにかかると、45+3分にI・サールにこの日2点目で1点差に詰め寄る。さらに追い付こうと圧力を強めたものの、体を張った守備で同点ゴールを許さずに逃げ切ったノルウェーが3-2の勝利。2連勝で決勝トーナメント進出を決めた。
北中米W杯は現地時間22日、I組第2節のノルウェー代表対セネガル代表を行い、3-2の勝利を収めたノルウェーが2連勝で決勝トーナメント進出を決めた。26日に行われる第3節でノルウェーはフランス、セネガルはイラクと対戦する。
16日の第1節でノルウェーはイラクに4-1で勝利し、セネガルはフランスに1-3で敗れ、第2戦を迎えた。試合開始直後、ノルウェーが立て続けにセットプレーを獲得すると、3本目のCKで決定機。前半3分、DFユリアン・リエルソンが蹴り出したCKをDFクリストフェル・アイェルがヘディングをジャストミートさせるが、好反応を見せたGKエドゥアール・メンディに阻まれてしまった。
だが、ノルウェーがボールを奪っても前線からきっちりプレッシャーをかけてくるセネガルに苦しめられ、最前線に入るFWアーリング・ハーランドがボールに触れる回数は限られた。苦しい中でも37分、左サイドから送られたクロスをハーランドがワンタッチでPA内に落とすと、MFマルティン・ウーデゴーアに決定機。フリーで受けて左足で狙うが、距離を詰めたメンディにストップされてしまい、ネットを揺らすには至らなかった。
しかし、43分、前半13分にDFユリアン・リエルソンが負傷して緊急投入されたぺデルセンが大仕事をやってのける。ウーデゴーアが送ったスルーパスはハーランドに通らずにDFカリドゥ・クリバリが味方につなごうとする。しかし、短くなっったパスを見逃さずにペデルセンが奪うと、PA内に持ち込んで右足でフィニッシュ。好守を見せていたメンディに触れられながらも、勢いで勝ったシュートがネットを揺らしてスコアを1-0とした。さらに、45+4分にはメンディにプレッシャーをかけたハーランドがボールを奪い取るが、PA内右、角度のない位置から放ったシュートは右ポストを叩いてしまい、追加点とはならなかった。
1-0のまま後半を迎えると、後半3分にノルウェーが追加点を奪う。セネガルの攻撃をはね返すとカウンターを発動。自陣から敵陣PA手前まで運んだウーデゴーアがスルーパスを送ると、走り込んだハーランドが左足シュートで豪快にネットに突き刺し、スコアを2-0とした。初戦イラク戦で2得点のハーランドは2試合連続ゴールとなった。
2点のビハインドを背負ったセネガルだったが、8分に1点を返す。MFイドリッサ・ゲイェが打ち込んだ縦パスをマネが巧みなワンタッチでつなぐと、PA内に走り込んだI・サールが右足でねじ込んだ。しかし、1点差に詰め寄られたノルウェーが再びエースの一撃で突き放す。PA内左からMFパトリック・ベルグが送ったラストパスをハーランドが右足ダイレクトで合わせてネットを揺らし、2試合連続2得点でスコアは3-1となった。
リードを広げられたセネガルは好守を見せていたメンディが負傷。GKモリー・ディアウとの交代を余儀なくされた。
その後、2連敗を避けたいセネガルがゴールをこじ開けにかかると、45+3分にI・サールにこの日2点目で1点差に詰め寄る。さらに追い付こうと圧力を強めたものの、体を張った守備で同点ゴールを許さずに逃げ切ったノルウェーが3-2の勝利。2連勝で決勝トーナメント進出を決めた。