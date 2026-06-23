「エアコン」は省エネ達成率＋αで選ぶべし【進化形 安くていいモノ BestBuy】

快適に過ごすためにはもはや欠かせない家電となったエアコン。省エネ性能に加えてセンシングなどの制御技術やメンテナンス性などが選択のポイントだ。

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エアコンの選択ポイントには省エネ性に加えてさまざまな機能がある。

例えば、パナソニック「Eolia CS-X406D2-W」は省エネ達成率107％で業界トップクラス。エコロータリーコンプレッサーの採用により、最小出力0.2kWを実現し、つけっぱなしでも電気代を抑えられる。

ゼネラル「AS-L406T2W」は送風路などを取り外して水洗いできるメンテ性の高さが光る。省エネ性能に加えて、清潔さや快適さという「+α」にも目を向けて選ぼう。

■5年後に差が出るコスパ新基準

エアコンで重要なのが省エネ性。なかでも27年度基準の省エネ達成率は必ずチェックしたい。10年使うことを考えて達成率が高い方が魅力的だ。さらに節電運用ができるような機能も欠かせない。センサーで人の動きを見て運転を制御する機能も必須だ。また、メンテナンス機能も重要。内部のキレイさを保つことで長期間使い続けることができるのだ。

家電ライター

コヤマタカヒロ

調理家電やデジタルガジェットのほか、季節家電にも精通する広い守備範囲をもつデジタル家電ライター。家電のテスト＆撮影のためのスタジオ「コヤマキッチン」も運営するなどマルチに活躍中。

＜快適度UP＞

■長時間つけっぱなしでも省エネ効果あり

パナソニック

「Eolia Xシリーズ CS-X406D2-W」（実勢価格：28万3000円）

▼最小0.2kWだからつけっぱなし運転でも省エネ

エコロータリーコンプレッサーによって、つけっぱなしの長時間運転でも電気代を抑えます。サーキュレーションモードで部屋の温度ムラを解消できるのも便利です（コヤマ）

エオリア Xシリーズの14畳用エアコン。エコロータリーコンプレッサーを採用し、最小出力0.2kWを実現。低消費電力で温度が維持できる仕組み。省エネ達成率107%と業界トップクラスの省エネ性能を誇る。

＜メンテ性◎＞

■熱交換器を加熱除菌して、カビの発生を抑える

ゼネラル

「AS-L406T2W」（22万1980円）

▼パーツを外して水洗いできるから清潔と使いやすさが長続きする

ホコリが付きやすい部品を自分でお手入れできるため、エアコン内部を清潔に保ち、効率よく運転できます。熱交換器加熱除菌でカビの発生を抑え、快適に使い続けられます（コヤマ）

汚れが溜まりやすいパーツを手軽に取り外して自分で清掃できるメンテ機能を搭載。熱交換器加熱除菌と2WAY除湿（弱冷房除湿）を備え、清潔な状態を維持できる。

▲風向板や送風路パネルを取り外してお手入れ可能。このため内部までしっかりメンテできる

＜快適度UP＞

■いるときは快適に、不在時は省エネに自動切り替え

三菱重工

「ビーバーエアコン Sシリーズ SRK4026S2 （14畳）」（20万7800円）

▼在室時は快適に不在時は自動で省エネ運転に切り替え

デュアルセンサーが人の動きと部屋の温度を検知し、快適な温度を自動で維持してくれます。不在時はひかえめ運転に切り替えて、無駄な電力消費を抑える仕組み（コヤマ）

人感センサーとサーマルセンサーで体感温度・床・壁の温度を検知して、自動で快適温度にコントロール。ジェットエンジン技術を応用したJET運転で広い部屋でも気流を制御できる。

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※2026年6月5日発売「GoodsPress」7月号39ページの記事をもとに構成しています

＜文・監修／コヤマタカヒロ＞

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