「もうお腹がへっこんでる！」藤田ニコル、娘とのお散歩ショット公開！ 「オーラが隠せてない」
モデルでタレントの藤田ニコルさんは6月22日、自身のInstagramを更新。娘とのお散歩ショットを公開し、反響を呼んでいます。
【写真】藤田ニコル＆娘のお散歩ショット
ファンからは「かわいいママとかわいいベビたん」「ママですねすっかり」「おしゃれママすぎる〜」「サングラス似合う」「もうお腹がへっこんでる！」「オーラが隠せてない」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】藤田ニコル＆娘のお散歩ショット
「おしゃれママすぎる〜」藤田さんは「みんなで緑を見にお散歩」とつづり、3枚の写真を投稿。1、2枚目はソロショットですが、3枚目には藤田さんが娘の乗るベビーカーを押す姿が写っています。「みんなで」ということは、撮影しているのは夫で俳優の稲葉友さんでしょうか。
「ベビーカーデビューもしたよ」8日の投稿で「ベビーカーデビューもしたよ」と報告していた藤田さん。「外の空気とか匂いとか音とか沢山知ってもらいたいからおでかけも楽しいです」とつづっていました。ファンからは「優しいママの顔も素敵だなぁー」「子育て楽しんでね〜」といった反響が寄せられています。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)