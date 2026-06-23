川口春奈、“友人”たちと長崎弁で寿司を堪能「お手並み拝見ばい…」 はま寿司の新CM「九州うまかねた祭り」
俳優・川口春奈が出演する寿司チェーン「はま寿司」の新TVCMが、きょう23日より全国でオンエアされる。
【動画】はま寿司にガチのプライベートで訪れる川口春奈の一部始終
新CMは「九州うまかねた祭り はまい！」篇。九州（長崎県）出身の川口が、「はま寿司の九州うまかねた祭り」の魅力を長崎弁で訴求する。
「九州▽！」（※▽＝ハートマーク）と描かれたおそろいTシャツを着て友人とはま寿司を訪れ、「さて…」と気合十分に「九州産 生さば100円（税込110円）」や「九州産 あじのたたき大葉つつみ100円（税込110円）」「鹿児島県産 炭焼き鰹たたき160円（税込176円）」を注文していく。
「お手並み拝見ばい…」と「九州産 生さば」を堪能すると、川口の脳裏には、水揚げされた活き活きとしたサバの姿がフラッシュバック。思わず友人と顔を見合わせ「こりゃ…はまかー！」と声をそろえる。
CMのナレーションは、注文タッチパネルや店内放送の音声をご担当する声優・花江夏樹が務める。
Xのはま寿司公式アカウントで、3000円分の食事優待券が合計80名に当たるキャンペーンも実施。
【動画】はま寿司にガチのプライベートで訪れる川口春奈の一部始終
新CMは「九州うまかねた祭り はまい！」篇。九州（長崎県）出身の川口が、「はま寿司の九州うまかねた祭り」の魅力を長崎弁で訴求する。
「九州▽！」（※▽＝ハートマーク）と描かれたおそろいTシャツを着て友人とはま寿司を訪れ、「さて…」と気合十分に「九州産 生さば100円（税込110円）」や「九州産 あじのたたき大葉つつみ100円（税込110円）」「鹿児島県産 炭焼き鰹たたき160円（税込176円）」を注文していく。
CMのナレーションは、注文タッチパネルや店内放送の音声をご担当する声優・花江夏樹が務める。
Xのはま寿司公式アカウントで、3000円分の食事優待券が合計80名に当たるキャンペーンも実施。