宮本浩次、ニューアルバム『I AM HERO』特番放送決定 独占インタビュー
約4年半ぶりとなるニューアルバム『I AM HERO』をリリースした宮本浩次の特別番組『V.I.P. ―宮本浩次―』が、30日午後10時よりスペースシャワーTVで放送される。
【写真】宮本浩次と鹿野淳氏の楽しそうな2ショット
今回、宮本を6月度のマンスリーアーティスト「V.I.P.」に迎えて特集。同番組では、MCに音楽ジャーナリストの鹿野淳氏を迎え、独占インタビューを実施する。
10日に発売されたアルバム『I AM HERO』の制作背景や楽曲に込めた想い、さまざまなアーティストとの交わり、コラージュをテーマにしたアルバムジャケット、ライブへの想いなどについてトークが展開される。インタビュー映像に加え、アルバム収録楽曲のミュージックビデオやライブ映像も交え、宮本の魅力を60分にわたって届ける。
また、スペースシャワーTVではミュージックビデオ特集『宮本浩次 MUSIC VIDEO SPECIAL』、ライブセレクション『宮本浩次 LIVE SELECTION』もオンエアされる。
■放送予定
『V.I.P. ―宮本浩次―』
日時：6月30日（火）午後10:00〜午後11:00
出演：宮本浩次 MC：鹿野淳
『宮本浩次 MUSIC VIDEO SPECIAL』
日時：6月30日（火）午後11：00〜深夜0：00※リピート放送
『宮本浩次 LIVE SELECTION』
日時：6月25日（木）午後11：00〜午後11：30 ※リピート放送
【写真】宮本浩次と鹿野淳氏の楽しそうな2ショット
今回、宮本を6月度のマンスリーアーティスト「V.I.P.」に迎えて特集。同番組では、MCに音楽ジャーナリストの鹿野淳氏を迎え、独占インタビューを実施する。
10日に発売されたアルバム『I AM HERO』の制作背景や楽曲に込めた想い、さまざまなアーティストとの交わり、コラージュをテーマにしたアルバムジャケット、ライブへの想いなどについてトークが展開される。インタビュー映像に加え、アルバム収録楽曲のミュージックビデオやライブ映像も交え、宮本の魅力を60分にわたって届ける。
■放送予定
『V.I.P. ―宮本浩次―』
日時：6月30日（火）午後10:00〜午後11:00
出演：宮本浩次 MC：鹿野淳
『宮本浩次 MUSIC VIDEO SPECIAL』
日時：6月30日（火）午後11：00〜深夜0：00※リピート放送
『宮本浩次 LIVE SELECTION』
日時：6月25日（木）午後11：00〜午後11：30 ※リピート放送