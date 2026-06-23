東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーでは、大学生、大学院生、短大生、専門学校生の人々を対象に、9月1日から9月30日の間、どちらかのパークへ通常価格に比べて1500円〜1900円お得な特別価格で入園できる「カレッジパスポート（期間限定）」を販売する。

対象期間中、2つのパークともに期間限定のコンテンツが盛りだくさんとなっている。

9月14日までの期間、とびっきりハッピーな瞬間にあふれた特別な夏を爽快に楽しめるスペシャルイベント「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」を開催。2年目となる今年の「サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort」は、パークでおなじみのアトラクションやエンターテイメントに夏限定の特別バージョンが登場し、東京ディズニーランドでも東京ディズニーシーでも、特別な夏のひとときを満喫できる。

また、9月16日以降は、スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」を開催する。東京ディズニーリゾートならではのハロウィーンをそれぞれのパークで楽しめる。

さらに、東京ディズニーシーではアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催中。さまざまな海の魅力から着想を得たテーマカラー「ジュビリーブルー」に包まれ、お祝いの気持ちが高まり、笑顔が広がっていく25周年の東京ディズニーシーで、心きらめく祝祭をめぐる旅を体験してほしい考え。

「カレッジパスポート（期間限定）」なら、お得な価格で、イベントごとに様変わりするそれぞれのパークを楽しめる。来るたびに新しい発見がある東京ディズニーリゾートで、この9月ならではの思い出を大切な人と一緒に作ってみては。

［「カレッジパスポート（期間限定）」概要］

内容：東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのどちらかのパークを開園から1日楽しめるパスポート

対象期間：9月1日（火）〜9月30日（水）

※パスポートの有効期限は9月30日（水）まで

対象者：大学生、大学院生、短大生、専門学校生

※当日入園時に、入園される本人の学生証を提示してもらう場合がある

東京ディズニーリゾート＝https://www.tokyodisneyresort.jp