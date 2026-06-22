世界中のGTIファンが集まる「GTIトレッフェン」の日本版イベントを開催

フォルクスワーゲンジャパンは2026年6月13日、「GTI」の誕生50周年を祝うファンイベント「GTI FAN FEST 2026」を豊橋本社にて開催しました。

「GTI」という言葉は、フォルクスワーゲンにおける高性能モデルの代名詞として定着しています。その誕生は1976年。初代「ゴルフ」に追加されたホット・バージョンとして出現したのが始まりです。スポーツカー顔負けの性能と高い実用性を兼ね備えたGTIは、「ホットハッチ」という新しいジャンルを創出しました。

【画像】超イイじゃん！ これが歴代GTIが集結したフォルクスワーゲン「GTI」誕生50周年イベントです！ 画像で見る（73枚）

その後も、現行型の8代目に至るまでの歴代ゴルフ、そして「ポロ」「up！」「ルポ」、さらには南米ブラジルでも「ゴル」に設定。世界中で多くのファンに愛されてきました。

海外では、彼らGTIファン向けのミーティングイベント「GTIトレッフェン（GTI Treffen）」が1982年からオーストリアのヴェルター湖畔で、2024年以降はヴォルフスブルクの「フォルクスワーゲン・アリーナ」で開催されており、毎年大きな盛り上がりを見せています。

そして日本でも、“日本版GTIトレッフェン”といえる「GTI FAN FEST 2026」の開催が決定。GTIの誕生50周年を記念するとともに、現行型のGTIとフォルクスワーゲンの各モデルを体感できる特別イベントとして2026年6月13日に開催されました。

しかもその場所は、国内におけるフォルクスワーゲンの聖地である、愛知県豊橋市のフォルクスワーゲンジャパン本社。フォルクスワーゲンファンなら、それだけで興奮すること間違いなしでしょう。

展示や試乗など盛りだくさんのメニューで、GTIとVW最新モデルを体感

イベントは、一般参加の230台を並べられる広いメイン会場を中心に展開されました。それでも東京ドーム約8個分に相当する37万平方メートルに及ぶ敷地面積に対してはごく一部ですので、いかに本社および豊橋インポートセンターが広大なのかが伺えます。

参加には事前申し込みが必要でしたが、申し込んだ人数はなんと2600人以上とのこと。参加資格はGTIだけでなく、フォルクスワーゲンのオーナーなら誰でもOKという幅広さもあり、歴代のゴルフGTIを主としたGTI各モデルのほか、空冷の「タイプ1（ビートル）」やミニバンの「カラベル」、注目の最新EVミニバン「ID.Buzz」など、多種多様なフォルクスワーゲンが集結。会場を鮮やかに彩りました。

このほかメイン会場の周辺には、初代から8代目に至る全世代のゴルフGTI、そしてポロやルポなどのGTIがフォルクスワーゲンジャパンによってズラリと並べられ、GTIが50年にわたって築き上げてきた歴史と価値が感じられる展示を実施。フォルクスワーゲン現行モデルのフルラインアップ展示と合わせ、多くの来場者がカメラを向けていました。

さらにフォルクスワーゲングループに属するトラック・バスメーカーのスカニアも、大型トラック1台を出展。運転席に座ることも可能でした。日常ではなかなか接することができない大型トラック、しかも海外メーカーのスカニアに乗れるということもあって、こちらのコーナーも大盛況でした。

プロレーシングドライバー木下隆之氏による「ゴルフGTI」のデモ走行も実施された

このほか会場では、フォルクスワーゲンオーナーなら購入必至のグッズ販売や、Tシャツに限定ワッペンをその場でつけることができる「オリジナルワッペンスタジオ」、クイズラリー、地元産の素材を使ったメニューを購入できるキッチンカー、開放されたキャンティーン（食堂）では愛知の料理を楽しむことができるなど、来場者が楽しめるさまざまな催しを実施していました。

さらに抽選で選ばれた参加者に向け、通常では入ることができないエリアや施設を巡ることができる特別プログラムを実施。

フォルクスワーゲンの純正部品を管理・供給するパーツデポを見学する「Parts Depotツアー」や、フォルクスワーゲン各車が日本に陸揚げされてからユーザーのもとに届くまでのプロセスが見学できる、「専用ふ頭＋TSC（テクニカルサービスセンター）ツアー」が開催され、厳格な管理が行われる物流体制や、納車前点検の工程を通じて、フォルクスワーゲンの徹底した品質管理やこだわりを感じられました。

試乗プログラムも用意されており、新型モデルを試乗できるセッションは大好評。プロレーシングドライバーの木下隆之氏による「ゴルフGTIのデモ走行」では、抽選で選ばれた3名が同乗し、GTIの高い走行性能を体感していました。

GTIは究極のホットハッチ

ステージ周辺でもいくつかプログラムが進行しました。11時のイベントスタート時には、フォルクスワーゲン グループ ジャパンの代表取締役社長兼ブランドディレクター、マーティン・ザーゲ氏がスピーチ。自身もGTIの大ファンというマーティン氏は「GTIという3文字は単なるモデル名を示す言葉ではありません。

スポーティ、情熱、そして自然体のライフスタイルを表しています。GTIは50年の間、ホットハッチのベンチマークとしてスポーティさと日常の使いやすさを理想的に融合してきました」と話しました。

「Golf GTI 50周年記念限定車」のプロトタイプも初披露された

続いてGTI誕生50周年を記念して、300台が販売される予定の「Golf GTI 50周年記念限定車」のプロトタイプがアンヴェールされました。

「GTI Talk」と題したセッションでは、木下隆之氏とマーティン氏がGTIの魅力を語るクロストークを繰り広げました。「GTIとはどのような存在か」というテーマについて、マーティン氏は「それは簡単な質問です。GTIは究極のホットハッチです。

手が届く価格のレーシングマシンと言ってもよいでしょう」と語り、木下氏は「GTIは、50年にわたり世界のホットハッチの基準であり続けてきました。GTIはクルマを走らせる喜びを教えてくれました」と話しました。

そして15時の閉場を迎え、来場者が「これは！」という参加車に投票する「GTI FAN FEST 2026 Best Car Award」の発表が行われました。アワードは「GTI部門」と「Volkswagen部門」に分かれており、それぞれ初代ゴルフGTIとビートルが受賞しています。

多くのオーナー車が集結し、大きな盛り上がりを見せた会場

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空冷モデルや初代ゴルフから、長年にわたり日本で販売が行われてきたフォルクスワーゲン。GTIモデルの輸入も歴史が長いだけにファンも多く、イベント当日に集まったさまざまなフォルクスワーゲンからは、熱い愛情がひしひしと感じられました。

スタッフを含め全体的にアットホームな雰囲気が好ましかったGTI FAN FESTが、海外のように隆盛することを期待してやみません。来年の開催にも期待したいと思います。