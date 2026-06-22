北中米W杯決勝開催地の芝に不満の声…ビニシウスやラビオらが“プレーしづらい”、FIFAは「極めて良好」と主張

北中米W杯決勝開催地の芝に不満の声…ビニシウスやラビオらが“プレーしづらい”、FIFAは「極めて良好」と主張