高市総理大臣が22日午後、日本維新の会の吉村代表と与党党首会談を行い、大規模災害時に首都機能を代替する副首都法案の一部修正を求めました。

副首都法案の条文をめぐっては、自民と維新で溝が埋まらず、このままでは今の国会での成立が見通せないことから高市総理がトップ会談で事態打開を図った形です。

日本維新の会 吉村代表

「最終的に維新のメンバーともしっかりと話をしたいと思いますが、副首都法案を進めていく上で私自身もここは判断をしたいというふうに思っています」

吉村代表は、高市総理から与党の実務者協議でいったん合意した「副首都」法案の一部修正を求められたことを明らかにしました。

「副首都」法案をめぐっては、大阪市を廃止して特別区に再編する「大阪都構想」を後押しする内容が、法案の付則に含まれているとして自民党内で反発が高まっていました。

今の国会で副首都法案を成立させることは、自民党と維新の連立合意に含まれていて、高市総理は両党の溝が埋まらない中で事態打開に乗り出した形です。

また国会の会期末まで1か月を切る中、同じく連立合意に含まれる議員定数の削減法案と、皇室典範改正案を今の国会で成立させる方針も改めて確認したということです。