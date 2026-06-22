「退団を希望している」日本とＷ杯最終節で対戦するスウェーデン代表の20歳MF、今夏にプレミア名門から移籍か。現地メディアが報道「来季の出場機会を確保するため…」
プレミアリーグの名門トッテナムに所属するMFルーカス・ベリバルは、今夏の移籍市場で新天地に赴く可能性があるようだ。
北中米ワールドカップのグループＦ最終節で日本と激突するスウェーデン代表のメンバーにも名を連ねるベリバル。トッテナムとの現行契約を2031年６月30日まで残すなか、英衛星放送『Sky Sports』は現地６月21日、「スウェーデン代表のルーカス・ベリバルが、今夏にトッテナムからの退団を希望していることが明らかになった」と報じた。
「現在ワールドカップに参加している20歳のベリバルは、来季の出場機会を確保するため、クラブに移籍の意向を伝えた。
同選手は、昨季終盤にロベルト・デ・ゼルビが新監督に就任して以降、十分な出場時間を得られなかった。デ・ゼルビ体制で臨んだ６試合でのプレータイムはわずか112分で、先発は１試合のみ。ほとんどが途中出場にとどまっていた」
Ｗ杯の舞台で印象的なパフォーマンスを見せれば、獲得に手を上げるクラブは増えるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
北中米ワールドカップのグループＦ最終節で日本と激突するスウェーデン代表のメンバーにも名を連ねるベリバル。トッテナムとの現行契約を2031年６月30日まで残すなか、英衛星放送『Sky Sports』は現地６月21日、「スウェーデン代表のルーカス・ベリバルが、今夏にトッテナムからの退団を希望していることが明らかになった」と報じた。
同選手は、昨季終盤にロベルト・デ・ゼルビが新監督に就任して以降、十分な出場時間を得られなかった。デ・ゼルビ体制で臨んだ６試合でのプレータイムはわずか112分で、先発は１試合のみ。ほとんどが途中出場にとどまっていた」
Ｗ杯の舞台で印象的なパフォーマンスを見せれば、獲得に手を上げるクラブは増えるかもしれない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！