「退団を希望している」日本とＷ杯最終節で対戦するスウェーデン代表の20歳MF、今夏にプレミア名門から移籍か。現地メディアが報道「来季の出場機会を確保するため…」

「退団を希望している」日本とＷ杯最終節で対戦するスウェーデン代表の20歳MF、今夏にプレミア名門から移籍か。現地メディアが報道「来季の出場機会を確保するため…」