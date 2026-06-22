【KAME BEER】 6月22日 開発決定

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アサヒビールは、新商品のテスト販売サイト「アサヒ空想開発局」にて、アーティストの亀梨和也さんと共同で、コラボビール「KAME BEER」を開発する。

「アサヒ空想開発局」では、コラボレーション第1弾として江頭2:50さんと共同開発した「アサヒEGA BEER」を発売。2025年9月の数量限定販売時に好評を博し、今年6月には販路を拡大して全国で数量限定発売した。

今回、コラボレーション第2弾として、亀梨和也さんとの共同開発が決定。商品開発の様子を、「亀梨和也公式YouTubeチャンネル」や「アサヒ空想開発局」公式Xで発信するほか、グッズの発売も予定されている。

共同開発にあたって、「亀梨和也公式YouTubeチャンネル」では開発密着動画を公開。アサヒビール本社に呼び出された亀梨さんがコラボの決定を知らされ、ビールの味を考える様子を映している。久しぶりのソムリエ姿でビールをテイスティングする場面や、味も見た目も美しい「美しいビール」というコラボ商品のコンセプトを決定する様子、珍しいビールの色をリクエストする様子などが収められている。さらに、「画伯」と呼ばれる亀梨さんがイラストに挑戦する場面も登場する。

□動画視聴ページ

【亀梨和也さん 「アサヒ空想開発局」コラボ決定にあたってのコメント】

「この度、アサヒさんとご一緒に、オリジナルのビールをつくらせていただくことになりました。

まさか自分がビールづくりに携わらせていただける日が来るなんて、本当に夢のようです。

自分自身が心から「飲みたい」と思える味わいを追求しながら、

皆さまの毎日のひとときに少しでも華を添えられるような一本を目指して、楽しみながらつくっていきたいと思います。

完成を楽しみにしていてください。」