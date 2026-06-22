外国証券 先物取引高情報まとめ（6月22日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月22日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 10458( 9201)
12月限 149( 49)
TOPIX先物 9月限 13247( 12697)
日経225ミニ 7月限 19056( 11556)
8月限 4623( 123)
9月限 192449( 192373)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7966( 7729)
12月限 78( 78)
TOPIX先物 9月限 14219( 14219)
日経225ミニ 7月限 7399( 5399)
8月限 333( 333)
9月限 110001( 109997)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1274( 1006)
TOPIX先物 9月限 1329( 1219)
日経225ミニ 7月限 44( 44)
9月限 3595( 3595)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1580( 768)
TOPIX先物 9月限 5341( 2572)
日経225ミニ 7月限 7( 7)
8月限 4500( 0)
9月限 4730( 4718)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2880( 1762)
12月限 21( 21)
TOPIX先物 9月限 5942( 5542)
日経225ミニ 7月限 10140( 140)
8月限 34( 34)
9月限 8325( 8325)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1749( 1242)
TOPIX先物 9月限 2521( 2511)
日経225ミニ 9月限 5313( 5313)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 8213( 6972)
12月限 7( 7)
TOPIX先物 9月限 14654( 14314)
日経225ミニ 7月限 7460( 5960)
9月限 85936( 85864)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 696( 384)
TOPIX先物 9月限 429( 250)
日経225ミニ 7月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1396( 531)
TOPIX先物 9月限 1840( 340)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 30( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 515( 498)
TOPIX先物 9月限 714( 714)
日経225ミニ 7月限 16( 16)
8月限 6( 6)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 10458( 9201)
12月限 149( 49)
TOPIX先物 9月限 13247( 12697)
日経225ミニ 7月限 19056( 11556)
8月限 4623( 123)
9月限 192449( 192373)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 7966( 7729)
12月限 78( 78)
TOPIX先物 9月限 14219( 14219)
日経225ミニ 7月限 7399( 5399)
8月限 333( 333)
9月限 110001( 109997)
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1274( 1006)
TOPIX先物 9月限 1329( 1219)
日経225ミニ 7月限 44( 44)
9月限 3595( 3595)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1580( 768)
TOPIX先物 9月限 5341( 2572)
日経225ミニ 7月限 7( 7)
8月限 4500( 0)
9月限 4730( 4718)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 2880( 1762)
12月限 21( 21)
TOPIX先物 9月限 5942( 5542)
日経225ミニ 7月限 10140( 140)
8月限 34( 34)
9月限 8325( 8325)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1749( 1242)
TOPIX先物 9月限 2521( 2511)
日経225ミニ 9月限 5313( 5313)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 8213( 6972)
12月限 7( 7)
TOPIX先物 9月限 14654( 14314)
日経225ミニ 7月限 7460( 5960)
9月限 85936( 85864)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 696( 384)
TOPIX先物 9月限 429( 250)
日経225ミニ 7月限 1000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 1396( 531)
TOPIX先物 9月限 1840( 340)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 30( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 9月限 515( 498)
TOPIX先物 9月限 714( 714)
日経225ミニ 7月限 16( 16)
8月限 6( 6)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース