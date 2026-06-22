　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月22日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　 10458(　　9201)
　　　　　 　 　12月限　　　　 149(　　　49)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 13247(　 12697)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 19056(　 11556)
　　　　　 　 　 8月限　　　　4623(　　 123)
　　　　　 　 　 9月限　　　192449(　192373)

◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　7966(　　7729)
　　　　　 　 　12月限　　　　　78(　　　78)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 14219(　 14219)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　7399(　　5399)
　　　　　 　 　 8月限　　　　 333(　　 333)
　　　　　 　 　 9月限　　　110001(　109997)

◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1274(　　1006)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1329(　　1219)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　44(　　　44)
　　　　　 　 　 9月限　　　　3595(　　3595)

◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1580(　　 768)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5341(　　2572)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　 7(　　　 7)
　　　　　 　 　 8月限　　　　4500(　　　 0)
　　　　　 　 　 9月限　　　　4730(　　4718)

◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　2880(　　1762)
　　　　　 　 　12月限　　　　　21(　　　21)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　5942(　　5542)
日経225ミニ　 　 7月限　　　 10140(　　 140)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　34(　　　34)
　　　　　 　 　 9月限　　　　8325(　　8325)

◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1749(　　1242)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　2521(　　2511)
日経225ミニ　 　 9月限　　　　5313(　　5313)

◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　8213(　　6972)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 7(　　　 7)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　 14654(　 14314)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　7460(　　5960)
　　　　　 　 　 9月限　　　 85936(　 85864)

◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 696(　　 384)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 429(　　 250)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　1000(　　　 0)

◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　1396(　　 531)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　1840(　　 340)

◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　　30(　　　 0)

◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 9月限　　　　 515(　　 498)
TOPIX先物　　 　 9月限　　　　 714(　　 714)
日経225ミニ　 　 7月限　　　　　16(　　　16)
　　　　　 　 　 8月限　　　　　 6(　　　 6)

※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース