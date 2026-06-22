昨年からG1に昇格して単独開催となり、佐世保競輪場で行われる「第2回女子オールスター競輪」（8月7〜9日）の出場選手が発表された。

1万3703票を獲得した児玉碧衣（31＝福岡）が10年連続10回目のファン投票トップとなった。「10年連続の1位は自慢できる記録だと思います。ここで優勝してファンの皆さまに恩返しできるように頑張りたいです」と抱負を語った。

得票上位選手は以下の通り。

（1）児玉碧衣 1万3703

（2）太田りゆ 1万109

（3）佐藤水菜 9790

（4）久米詩 6549

（5）石井寛子 4891

（6）河内桜雪 4596

（7）梅川風子 4354

（8）小林優香 4130

（9）山原さくら 4036

（10）北岡マリア 3955

（11）神戸暖稀羽 3450

（12）仲沢春香 2794

（13）鈴木奈央 2749

（14）又多風緑 2746

（15）石井貴子（千葉）2585

（16）尾崎睦 2530

（17）坂口楓華 2493

（18）尾方真生 2399

（19）熊谷芽緯 2295

（20）高木佑真 2202