8月3日の楽天戦で藤原丈一郎さんが“再登板”

大阪の“恒例行事”が、今年は東京でも開催される。オリックスは22日、8月3日に東京ドームで行われる楽天戦で、「なにわ男子」の藤原丈一郎さんが始球式を務めることを発表。開幕戦に続く“再登板”に「えぇぇ…マジか！」「ねぇ、嘘でしょ…」「1年に2回!? すごーい」と歓喜するファンが続出した。

球団はこの日、公式ホームページやSNSなどで、熱烈なオリックスファンとして知られる藤原さんが、特別ゲストとして参加することを告知。藤原さんは3月27日に京セラドームで開催された開幕戦でも始球式を務めており、今季2度目の大役。この日も対戦相手は楽天だった。

17年ぶりとなる東京ドームでの主催公式戦を盛り上げる人気タレントの参加に、ファンは熱気は高まるばかり。SNS上には「これは楽しみーーーー！」「ついに東京ドームでも」「うれしすぎる！」「先発やってみーひんか？ いっそのこと」「楽しみすぎて飛べそう」「やばい声出た、超うれしい」などの声が飛び交っていた。

藤原さんは5年連続でオリックスの始球式を務めており、今年の開幕戦では見事なストライク投球を披露した。球場を盛り上げたが、試合はオリックスが0-10で楽天に大敗。舞台を東京に移しての“再登板”では、チームにいい流れをもたらすことができるだろうか。（Full-Count編集部）