【「漂流教室」POP UP STORE in 名古屋】 実施期間：7月6日～8月6日 会場：名古屋みなと 蔦屋書店

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クレイジーバンプは、「『漂流教室』POP UP STORE in 名古屋」を、7月6日から8月6日の期間、名古屋みなと 蔦屋書店にて開催する。

「漂流教室」は、楳図かずお氏による少年SFサスペンスマンガ。本POP UP STOREでは、「漂流した世界観」を全面的に再現。会場では、名場面を散りばめたTシャツや、刺繍を施したスカジャン、ハットなどのアパレルアイテムを販売する。

また、劇中のキャラクターや名場面をモチーフにしたアクリルスタンド、キーホルダー、ステッカーなどの雑貨も登場。さらに、楳図氏の画風を大胆にレイアウトした扇子や豆皿、「大和小学校の看板」を模した手ぬぐいなどもラインナップされる。

【商品ラインナップ】

全商品

リバーシブルスカジャン/38,500円

アロハシャツ /14,850円

漂流教室 Tシャツ/5,500円

怪虫 Tシャツ/5,500円

関谷 Tシャツ/5,830円

ゆれる教室 Tシャツ/6,050円

ロングスリーブTシャツ/7,700円

リバーシブルバケットハット/6,600円

ナイロントートバッグ/3,850円

シャカシャカキーホルダー/1,320円

アクリルキーホルダー 全2種/各770円

御朱印帳／3,300円

豆皿 全2種／各1,540円

ロングタンブラーグラス／2,200円

ブラインド 名言アクリルキーホルダー 全15種/各770円

ブラインド 缶バッジ 全15種/各550円

絶叫！日めくりカレンダー/1,650

【購入者特典】

(C)楳図かずお／小学館