「漂流教室」の名場面がアパレル＆雑貨に！名古屋みなと 蔦屋書店でPOP UP STORE開催
【「漂流教室」POP UP STORE in 名古屋】 実施期間：7月6日～8月6日 会場：名古屋みなと 蔦屋書店
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クレイジーバンプは、「『漂流教室』POP UP STORE in 名古屋」を、7月6日から8月6日の期間、名古屋みなと 蔦屋書店にて開催する。
「漂流教室」は、楳図かずお氏による少年SFサスペンスマンガ。本POP UP STOREでは、「漂流した世界観」を全面的に再現。会場では、名場面を散りばめたTシャツや、刺繍を施したスカジャン、ハットなどのアパレルアイテムを販売する。
また、劇中のキャラクターや名場面をモチーフにしたアクリルスタンド、キーホルダー、ステッカーなどの雑貨も登場。さらに、楳図氏の画風を大胆にレイアウトした扇子や豆皿、「大和小学校の看板」を模した手ぬぐいなどもラインナップされる。【商品ラインナップ】
全商品
リバーシブルスカジャン/38,500円
アロハシャツ /14,850円
漂流教室 Tシャツ/5,500円
怪虫 Tシャツ/5,500円
関谷 Tシャツ/5,830円
ゆれる教室 Tシャツ/6,050円
ロングスリーブTシャツ/7,700円
リバーシブルバケットハット/6,600円
ナイロントートバッグ/3,850円
シャカシャカキーホルダー/1,320円
アクリルキーホルダー 全2種/各770円
御朱印帳／3,300円
豆皿 全2種／各1,540円
ロングタンブラーグラス／2,200円
ブラインド 名言アクリルキーホルダー 全15種/各770円
ブラインド 缶バッジ 全15種/各550円
絶叫！日めくりカレンダー/1,650【購入者特典】
(C)楳図かずお／小学館