【グラビア】最強の19歳・一ノ瀬瑠菜さんが初表紙＆初巻頭グラビア！「週刊プレイボーイ27号」本日発売
【週刊プレイボーイ27号】 6月22日発売 価格：紙版670円、デジタル版570円
【拡大画像へ】 【山岡雅弥さん】
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集英社は「週刊プレイボーイ27号」を6月22日に発売した。価格は紙版が670円、デジタル版が570円。
今週の週プレは、一ノ瀬瑠菜さんが表紙＆巻頭グラビアに登場。また、山岡雅弥さん、Gカップ軽トラ女子・三田悠貴さんらのグラビアも掲載される。【一ノ瀬瑠菜さん】
一ノ瀬瑠菜『週プレ プラス！』アザーカット集「キミといるだけで～prologue～」（C）前康輔／集英社
（C）河西遼／集英社
【デジタル限定】山岡雅弥写真集「溌剌、」（C）河西遼／集英社【三田悠貴さん】
（C）カノウリョウマ／集英社
【大増量】三田悠貴写真集「体温を感じて」（C）カノウリョウマ／集英社【葉月つばささん】
（C）安藤マミコ／集英社
【デジタル限定】葉月つばさ写真集「飼いならし」（C）安藤マミコ／集英社【古川 杏さん】
(C)HIROKAZU／集英社
【デジタル限定】古川杏写真集「Melt」(C)HIROKAZU／集英社【穂波あみさん】
(C)カノウリョウマ／集英社
【デジタル限定】穂波あみ写真集「REALISM」(C)カノウリョウマ／集英社