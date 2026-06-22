【週刊プレイボーイ27号】 6月22日発売 価格：紙版670円、デジタル版570円

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　集英社は「週刊プレイボーイ27号」を6月22日に発売した。価格は紙版が670円、デジタル版が570円。

　今週の週プレは、一ノ瀬瑠菜さんが表紙＆巻頭グラビアに登場。また、山岡雅弥さん、Gカップ軽トラ女子・三田悠貴さんらのグラビアも掲載される。

【一ノ瀬瑠菜さん】

一ノ瀬瑠菜『週プレ プラス！』アザーカット集「キミといるだけで～prologue～」（C）前康輔／集英社

【山岡雅弥さん】

（C）河西遼／集英社

【デジタル限定】山岡雅弥写真集「溌剌、」（C）河西遼／集英社

【三田悠貴さん】

（C）カノウリョウマ／集英社

【大増量】三田悠貴写真集「体温を感じて」（C）カノウリョウマ／集英社

【葉月つばささん】

（C）安藤マミコ／集英社

【デジタル限定】葉月つばさ写真集「飼いならし」（C）安藤マミコ／集英社

【古川 杏さん】

(C)HIROKAZU／集英社

【デジタル限定】古川杏写真集「Melt」(C)HIROKAZU／集英社

【穂波あみさん】

(C)カノウリョウマ／集英社

【デジタル限定】穂波あみ写真集「REALISM」(C)カノウリョウマ／集英社