「出社してもネットが繋がらない。Zoomが見れない」週3出社を命じられた事務職女性「ついでに座るとこもない」

従業員に出社を求めるのであれば、それに見合うだけの業務環境を用意するのが企業の最低限の義務だろう。

投稿を寄せた50代女性（事務・管理／年収400万円）は、勤務先のひどいオフィス環境に頭を抱えている。会社の方針で週3日の出社が義務付けられてからというもの、仕事どころではない事態に直面しているという。

「Zoomが見れないので、全体会議も見れない」

オフィスのネット環境の劣悪さについて、女性は次のように不満をぶちまける。

「ネットが繋がらない。出社を週3日にしたら、会社のネット環境が悪すぎるのか、朝は全然つながらなくて仕事にならない。特に朝の全体会議がある時間は、出社してもネットが繋がらないので、Zoomが見れないので、全体会議も見れない」

わざわざ出社させておきながら、オンラインの全体会議にすら参加できないのでは本末転倒だ。現場のネットワーク帯域のキャパすら考えずに出社を命じたのだとしたら、会社の見通しが甘すぎるだろう。

さらに、この会社が抱えるインフラの不備は通信環境だけにとどまらなかった。

「今どきの企業で、ネットが繋がらないってありえない。出社しろと言うなら、ネット環境を整えてほしい。ついでに座るとこもないので、席も増やしてほしいよね」

回線がつながらないどころか、物理的に座る場所すら足りていないのが実態のようだ。

ネット環境はもちろんだが、まずは従業員の席を確保することから始めたほうがいいかもしれない。

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