面接官「怒号が飛び交いますが大丈夫ですか？」→入社した女性の末路　退職時に「本当に使えないヤツ」と静かに言われ…

面接で職場のネガティブな実態をあらかじめ教えてくれるのは親切かもしれないが、想像を超えるレベルだとさすがに引いてしまう。

投稿を寄せた神奈川県の50代女性（倉庫内の軽作業）は、今年はじめにある会社の面接を受けた際、担当者からありえない確認をされたという。（文：篠原みつき）

「大丈夫です」と返答、そのまま入社したものの…

面接で聞かれたのは、こんな事だった。

「『怒号が飛び交いますが、大丈夫ですか？』と言われ、当時の私は"大丈夫です"と返答。そのまま入社決まった」

事前に警告があったとはいえ、実際の職場は想定の斜め上をいっていた。

「想像以上に"怒号"が飛び交ってた。親が社長、子が総括。最初は耐えれたが、段々ヒートアップしていき、親が子へ『うるせぇーんだよ！』と怒りまくって」

職場で身内のガチ喧嘩を垂れ流されるのは、はっきり言ってハラスメントだ。さらに、総括である"子"の指導にも問題があった。

「分からないことがあったら聞いてください」→ 聞いてみた結果

女性によれば、その"子"は、何でも一人で仕事をこなす「凄出来の方」だった。しかし……

「子は私への仕事説明が、たまにザックリすぎる時がある。『分からないことがあったら聞いてください』この言葉通り、わからない事があって聞きに行くと、嫌な顔される」

いくら本人が仕事ができても、教える気がないのでは絶望的だ。しかも、経験者の社員がもう一人いたため、女性はすっかり「出来ない枠の仲間入り」をしてしまったそうだ。

「限界になり退職。子に挨拶する時"本当に使えないヤツ"と静かに言われた」

使えないのは、新人にまともな教育もせず怒号を響かせる会社のほうではないだろうか。

※キャリコネニュースでは「この会社、色んな意味でやばい」と思った瞬間をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/E9FDHAR4