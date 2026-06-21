「彼女に相談するわけにもいかず」初めての旅行で遊びに遊んだ結果…20歳男性のクレカ失敗談
ピッとかざすだけでスムーズに会計が終わったり、利用金額に応じてポイントやマイルが還元されたりするクレジットカードは、便利な支払い方法の1つです。しかし、計画的に使わないと思わぬ損をしてしまうことも。
All About編集部は全国10〜70代の250人を対象に「クレジットカードの利用」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、茨城県に住む20歳男性のリアルな失敗談を紹介します。自身の使い方と照らし合わせるなど参考にしてみてください。
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：飲食店勤務
・年収：100万円
・貯蓄額：20万円
・家賃（住宅ローン）：3万円
・間取り：1K
・食費：3万円
・交際費：3万円
・電気代：5000円
・ガス代：3000円
・水道代：3000円
・通信費：7000円
・毎月貯蓄に回している額：5000円
「彼女の前で気前よくカードで払おうとしたところ、カードの上限額に達していて、支払いができなかった。支払えないことによる恥ずかしい気持ちと、焦りを感じました」
カードの上限額は「20万円」で、「彼女との初の旅行でレンタカーを借り、いいホテルに泊まり、おいしいご飯などを食べ、遊びに遊んだ結果、カードの上限が来てしまい、その月の支払いができない状況になりました。どうするべきか、彼女に相談するわけにもいかず、冷や汗をかいていました」と失敗の原因を振り返ります。
「何ごとも身の丈にあったことをしましょう。時には見栄を張ることも必要ですが、タイミングを考えてください」
大切な人の前では、つい格好をつけたくて無理な出費をしてしまいがちです。しかし、クレジットカードを便利に使いこなすためにも、身の丈に合った使い方を日頃から心掛けることが大切なのかもしれません。
＜調査概要＞
クレジットカードの利用に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施期間：2026年3月4〜5日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：73人、女性：173人、回答しない：4人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は全国10〜70代の250人を対象に「クレジットカードの利用」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、茨城県に住む20歳男性のリアルな失敗談を紹介します。自身の使い方と照らし合わせるなど参考にしてみてください。
回答者の収入状況と1カ月の主な出費内訳【茨城県在住20歳男性、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：独身（子なし）
・雇用形態：パート・アルバイト
・職業：飲食店勤務
・年収：100万円
・貯蓄額：20万円
・家賃（住宅ローン）：3万円
・間取り：1K
・食費：3万円
・交際費：3万円
・電気代：5000円
・ガス代：3000円
・水道代：3000円
・通信費：7000円
・毎月貯蓄に回している額：5000円
彼女の前で気前よくカードで払おうとしたら……男性はクレジットカードの「使い過ぎ」で血の気が引く失敗をしたといいます。
「彼女の前で気前よくカードで払おうとしたところ、カードの上限額に達していて、支払いができなかった。支払えないことによる恥ずかしい気持ちと、焦りを感じました」
カードの上限額は「20万円」で、「彼女との初の旅行でレンタカーを借り、いいホテルに泊まり、おいしいご飯などを食べ、遊びに遊んだ結果、カードの上限が来てしまい、その月の支払いができない状況になりました。どうするべきか、彼女に相談するわけにもいかず、冷や汗をかいていました」と失敗の原因を振り返ります。
時には見栄を張ることも必要だけど男性は、なんとか友人や両親からお金を借りて、すぐに返済することができたそうです。男性に失敗した過去の自分にアドバイスを送るなら何と伝えるかと聞きました。
「何ごとも身の丈にあったことをしましょう。時には見栄を張ることも必要ですが、タイミングを考えてください」
大切な人の前では、つい格好をつけたくて無理な出費をしてしまいがちです。しかし、クレジットカードを便利に使いこなすためにも、身の丈に合った使い方を日頃から心掛けることが大切なのかもしれません。
＜調査概要＞
クレジットカードの利用に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施期間：2026年3月4〜5日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：73人、女性：173人、回答しない：4人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)