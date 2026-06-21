江戸時代に宮中で使われた肥前磁器「菊御紋付染付（きくごもんつきそめつけ）」が京都市内の発掘調査で数多く見つかり、注目を高めている。天皇や公家にとっては普段使いの食器だが、商人らに下賜されることもあり、描かれた菊紋が御所への憧れをかき立て、市井で珍重された様相が見えてきた。



【写真】菊御紋付染付の碗

菊御紋付染付は、有田（佐賀県）で作られ、御所に納められた薄手の碗や皿。菊紋に加え、鳳凰など公家装束と共通する有職（ゆうそく）文様に彩られる。御所では1カ月使えば公家や寺院に下賜し、新品に改めていたとされる。



京都の公家屋敷跡などで発掘されている。特に2013〜16年、旧二条家邸跡に当たる同志社女子大と同志社女子中高の敷地（上京区）で行われた調査で大量に出土した。



調査を担った同志社大歴史資料館が研究を深め、今年2月に報告書を刊行した。京都での出土例約600点を表にまとめ、図面と写真を載せた。形や文様で分類し、江戸時代を通じた変遷を示した。



公家の子孫・山科家に伝わる所蔵品も調べた。10〜20個セットの碗や皿が多く、200点を超える。18〜19世紀に下賜を受け続けたとみられる。発掘現場では上質さが目を引く出土物が多いが、山科家の箱詰めは簡易で「優品だが日常的に頂くもの。特別な品ではなかった」と同館の浜中邦弘教授。天皇直筆の書などと比べれば、下賜品として格下とみられる。



それに対し、御所との接点が明らかでない商家や武家に伝わると、1点のみ丁重に保管される傾向だ。臨時の入手機会に恵まれたとみられ「菊紋入りの器は有り難みがあっただろう」と推測する。



出土品には、菊紋ではなく二条家などの家紋もあり、最高位の貴族は特注したことがうかがえる。ただ、二条家邸跡で近衛家の紋入りも見つかるなど、謎が残されている。



浜中教授は「京都の考古学は、宮中に目を向けることが欠かせない。資料をより集め、公家文化を明らかにしたい」と模索する。



報告書は非売品。大学の図書館などに納めた。



（まいどなニュース／京都新聞）