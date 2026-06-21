チュニジア戦で２ゴールを決めた上田（右）。チームを勝利に導いた。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージFの第２戦でチュニジア代表と対戦した日本代表は、開始４分に鎌田大地、31分に上田綺世、69分に伊東純也、そして83分に再び上田がゴールを奪い、４−０で快勝した。

　この一戦で２ゴール・１アシストの活躍を見せた上田は、試合後のフラッシュインタビューで「ほっとしています」と心境を述べる。
　上田はこの試合でのゴールが、自身のワールドカップ初得点。「前回の大会で悔しい思いをしたので、それをようやく晴らせた気がします」と安堵の表情で語る。

　また、チームの勝利については、「初戦は厳しい試合で、チームとして勝点１をもぎ取ることができたけど、次の試合は勝点３が絶対に必要だったので、それに貢献できて嬉しい」とコメントした。

　勝ち点を４に伸ばし、ノックアウトステージ進出に大きく近づいた日本は、現地25日に第３戦でスウェーデン代表と相まみえる。

構成●サッカーダイジェスト編集部

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