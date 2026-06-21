「前回の大会で悔しい思いをしたので」チームを勝利に導く２G１Aの上田綺世。自身のW杯初ゴールにも安堵「ようやく晴らせた」【W杯】
現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージFの第２戦でチュニジア代表と対戦した日本代表は、開始４分に鎌田大地、31分に上田綺世、69分に伊東純也、そして83分に再び上田がゴールを奪い、４−０で快勝した。
この一戦で２ゴール・１アシストの活躍を見せた上田は、試合後のフラッシュインタビューで「ほっとしています」と心境を述べる。
上田はこの試合でのゴールが、自身のワールドカップ初得点。「前回の大会で悔しい思いをしたので、それをようやく晴らせた気がします」と安堵の表情で語る。
また、チームの勝利については、「初戦は厳しい試合で、チームとして勝点１をもぎ取ることができたけど、次の試合は勝点３が絶対に必要だったので、それに貢献できて嬉しい」とコメントした。
勝ち点を４に伸ばし、ノックアウトステージ進出に大きく近づいた日本は、現地25日に第３戦でスウェーデン代表と相まみえる。
構成●サッカーダイジェスト編集部
【画像】日本代表のチュニジア戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！８人が７点以上の高評価！最高点は２G１Aの18番
この一戦で２ゴール・１アシストの活躍を見せた上田は、試合後のフラッシュインタビューで「ほっとしています」と心境を述べる。
上田はこの試合でのゴールが、自身のワールドカップ初得点。「前回の大会で悔しい思いをしたので、それをようやく晴らせた気がします」と安堵の表情で語る。
また、チームの勝利については、「初戦は厳しい試合で、チームとして勝点１をもぎ取ることができたけど、次の試合は勝点３が絶対に必要だったので、それに貢献できて嬉しい」とコメントした。
勝ち点を４に伸ばし、ノックアウトステージ進出に大きく近づいた日本は、現地25日に第３戦でスウェーデン代表と相まみえる。
構成●サッカーダイジェスト編集部
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