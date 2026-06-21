「前回の大会で悔しい思いをしたので」チームを勝利に導く２G１Aの上田綺世。自身のW杯初ゴールにも安堵「ようやく晴らせた」【W杯】

「前回の大会で悔しい思いをしたので」チームを勝利に導く２G１Aの上田綺世。自身のW杯初ゴールにも安堵「ようやく晴らせた」【W杯】