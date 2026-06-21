モンテレイはまるで日本のホーム!! 現地サポも「ハポン」「オーレ」の大合唱
[6.20 W杯F組第2戦 日本-チュニジア モンテレイ]
北中米W杯を戦う日本代表は20日、グループリーグ第2戦でチュニジア代表と対戦し、前半のうちにMF鎌田大地とFW上田綺世のゴールで2点をリードした。大観衆のエスタディオ・モンテレイには多数のメキシコ人サポーターが詰めかけており、日本代表は大声量の「ハポン(スペイン語で日本)」コールに後押しされている。
青いユニフォームの日本サポーターだけでなく、メキシコ代表のユニフォームに身を包んだ地元サポーターも数多く詰めかけた一戦。メキシコ屈指の大規模スタジアムは試合前からまるで日本のホームのような雰囲気に包まれた。
試合前、日本の選手たちがピッチに登場すると、さっそくスタジアムは大盛り上がり。一方、チュニジアの選手入場にはブーイングが向けられ、地元サポーターも巻き込んで日本への応援ムード一色となった。
さらに試合が始まると、メキシコのサポーターからは時折「ハポン」コールが巻き起こり、日本の先制点が決まった後も大歓声。その後は日本がボールを握ると「オーレ」のコールも自然発生し、現地サポーターからの圧倒的支持が鮮明となった。
(取材・文 竹内達也)
北中米W杯を戦う日本代表は20日、グループリーグ第2戦でチュニジア代表と対戦し、前半のうちにMF鎌田大地とFW上田綺世のゴールで2点をリードした。大観衆のエスタディオ・モンテレイには多数のメキシコ人サポーターが詰めかけており、日本代表は大声量の「ハポン(スペイン語で日本)」コールに後押しされている。
青いユニフォームの日本サポーターだけでなく、メキシコ代表のユニフォームに身を包んだ地元サポーターも数多く詰めかけた一戦。メキシコ屈指の大規模スタジアムは試合前からまるで日本のホームのような雰囲気に包まれた。
さらに試合が始まると、メキシコのサポーターからは時折「ハポン」コールが巻き起こり、日本の先制点が決まった後も大歓声。その後は日本がボールを握ると「オーレ」のコールも自然発生し、現地サポーターからの圧倒的支持が鮮明となった。
(取材・文 竹内達也)