◆米大リーグ ドジャース―オリオールズ（２０日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・オリオールズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。真美子夫人が第２子を無事出産したと報告した“当日”に２試合ぶりの電撃復帰を果たし、６回２死の第３打席は左腕ロジャーズにスイーパーを打たされて遊ゴロだった。

大谷は昨季まで通算６打数２安打３打点だったロジャーズに対して初回先頭の第１打席は初球打ちで遊飛。４回先頭の第２打席は空振り三振に倒れていた。ド軍は６回までわずか１安打で無得点。先発の山本由伸投手（２７）を援護することができず、右腕は６回６安打３失点で降板した。

現地時間で２０日になった直後。大谷はインスタグラムに真美子夫人との連名で「私たちの人生において、再びこの素晴らしい一日を共に過ごせることを心からうれしく思います。無事に生まれてきてくれてありがとう」などと英文で第２子が誕生したことを記した。添付された画像には、愛犬デコピンのＴシャツを着た赤ちゃんが水色のおくるみに包まれている写真や、第１子が誕生した時と同様、赤ちゃんの足やデコピンの顔も掲載された。２枚目の画像は水色の布に収まった小さな足。性別は明記していないが、大谷家に新たな“リトルルーキー”が加入した。

前日１９日（同２０日）の同戦を欠場した大谷。球団は「父親になるための休暇でチームを離れている。今週末のどこかで復帰する予定」と発表。ロバーツ監督は試合後に「（第２子のことは）ごく最近知った。本当に最近だ」と告白した上で「（出産が）近いと思っていた。そういう状況だった」と明かした。大谷は１９日も「父親リスト」入りしておらず、欠場わずか１試合で帰ってきた。

２５年４月１９日（同２０日）には第１子となる長女が誕生したことを発表。その時は２試合の欠場で復帰したが、初戦は３打数無安打１四球に終わるなどパパ初アーチまで８試合を要した。今回は初戦で自ら“祝砲”を放つことはできるだろうか。