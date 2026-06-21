◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人―中日（２１日・東京ドーム）

元中日でＭＬＢナショナルズから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が２１日、東京ドームで行われた試合前練習に参加し、巨人加入後、初となるブルペン入りを果たした。

ブルペン捕手を座らせて３０球を投じた左腕は「東京ドームで、気分も高揚している部分もあって、いつもより数値はよかったのかなと思います」と笑顔で語った。

ブルペンでは「ボール自体のグリップ力が全然違うので、基本的に全球種、確認はしました」と明かし、今後については「ピッチングコーチとミーティングをして決めたいと思います」と語った。

小笠原はＮＰＢ通算４６勝。２１年から４年連続規定投球回をクリアし、２４年オフに中日からポスティングシステムで米球界に挑戦し、昨年はメジャーで１勝。今季はメジャー登板はなく先発としてマイナーの３Ａ、２Ａで先発として登板を重ねてきた。

１８日には入団会見を行い、背番号は「９８」と正式発表された。「とても光栄なことであるので、しっかりチームのピースになれるように頑張りたいと思います」と決意を語っていた。

１９日からの古巣・中日３連戦で、東京ドームにて練習を行っている左腕は「途中加入ということを考えたら、やっぱりすぐに結果を残さないといけないですし、なるべく１日でも早く実戦に復帰したいと思います」と意気込んだ。

◆小笠原 慎之介（おがさわら・しんのすけ）１９９７年１０月８日、神奈川・藤沢市生まれ。２８歳。東海大相模で２、３年夏に甲子園出場。３年夏はエースとして甲子園優勝。１５年ドラフト１位で中日入団。２５年１月にポスティングシステムを利用してナショナルズと２年契約。今季は主にナショナルズ傘下２Ａハリスバーグでプレー。ＮＰＢ通算１６１試合、４６勝６５敗、防御率３．６２。１８０センチ、９３キロ。左投左打。