「年齢別の知的障害」の症状はご存知ですか？【医師監修】

知的障害は、知的な機能と、日常生活や社会生活を送るために必要な力（適応行動）が十分に発達しておらず、日常生活や社会生活のさまざまな面で困難さがみられる状態です。知的障害の症状は、患者さんの年齢や重症度、そして生活環境によって現れ方が異なります。本記事では、年齢別の知的障害の症状などを解説します。

※この記事はメディカルドックにて『「知的障害」を疑う症状はご存知ですか？年齢別のサインも解説！【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

前田 佳宏（医師）

【年齢別】知的障害に気付きやすいサイン

・和クリニック 院長・精神科／心療内科医・精神保健指定医「泣きたくなったら壁を押せ」著者大人と子どもの双方で、トラウマや愛着障害に心理療法的アプローチを用いる医師。これまでのべ3,000人以上の臨床に携わる。島根大学医学部卒業。その後、東京大学医学部附属病院精神神経科に入局、東京警察病院や国立精神神経医療研究センター等を経て、児童精神科外来を3年間、トラウマ専門外来を2年間担当。著書『泣きたくなったら壁を押せ』（サンマーク出版、2026年）では、心理療法のプロセスを物語として描き、私たちの感情の奥にある“適応の物語”をたどった。その視点をともに探る場として、オンラインコミュニティ「しなここメイト」を主宰。cotree顧問医。産業医。日本小児精神神経学会所属。

乳幼児期にみられやすい知的障害の症状を教えてください

乳幼児期は、身体的および精神的な発達の基礎が形成される時期です。乳幼児期にみられやすい知的障害のサインには、運動や言語、認知といった基本的な発達の遅れがあります。

首のすわりや寝返り、お座りが遅い

つかまり立ちや歩き始めなどが遅い

言葉の出始めが遅い、言葉の数が増えない

このように、運動発達の遅れや、意味のある単語が出ないなど言語の発達の遅れがみられることがあります。ただし乳幼児期は発達の個人差が大きい時期であり、必ずしも知的障害の症状であるとは限りません。気になることがあれば乳児検診や医療機関で相談するようにしましょう。

学齢期に知的障害かもしれないと感じやすい症状はありますか？

学齢期に知的障害かもしれないと感じやすい症状には、次のようなものがあります。

読み書きの習得に時間がかかる、または困難である

簡単な計算ができない、または大変時間がかかる

授業の内容が理解できない

同級生と比べて学習の遅れが目立つ

学年が上がるにつれて学習についていけなくなる

このような、学習面でのつまづきが明らかになるケースが少なくありません。また、集団生活における以下のような困難さがみられる場合もあります。

臨機応変な対応が苦手である

複雑な指示や抽象的な説明が理解できない

友達との関係を築くことが難しい

集団での行動やルールの理解や守ることが難しい

このほかにも、時間割の準備や片付けなどの身の回りのことがスムーズにできない、などがみられることがあります。

大人になってから知的障害に気付くことはありますか？

大人になってから知的障害に気付くことはあります。知的障害の程度によって困りごとが多くなる時期には違いがあります。特に軽度の知的障害の場合には、成人になってから、仕事や社会生活での困難さで初めて知的障害に気付くケースもあります。

編集部まとめ

知的障害は知的な能力と適応行動で制限がみられる状態です。日常生活や社会生活に支障をきたしますが、その症状は障害の程度によってさまざまです。幼い頃からその症状が現れる方もいれば、成人期に明らかとなる方もいます。知的障害が疑われる場合は、早めに専門機関へ相談することが大切です。療育手帳を取得すると、いろいろな支援を受けられます。気になる症状があれば、ご本人やご家族だけで悩まずに早めの相談、受診を検討しましょう。

参考文献

『6A00 Disorders of intellectual development』（ICD-11 for Mortality and Morbidity Statistics）

『知的障害児（者）基礎調査：調査の結果』（厚生労働省）