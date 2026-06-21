●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】

順位　 コード　銘柄　　　　　　利回り 6/19終値　 決算期
　1　　<8975>　いちごオフィ　　 12.52　 90,800　　26/10
　2　　<8985>　ホテルリート　　　6.70　 77,300　　26/12
　3　　<3492>　ミラースＲ　　　　6.57　 82,200　　26/08
　4　　<3470>　マリモリート　　　6.48　108,100　　26/06
　5　　<3472>　ホテルレジＲ　　　6.41　 63,600　　26/05
　6　　<3488>　セントラルＲ　　　6.41　104,300　　26/08
　7　　<2989>　東海道リート　　　6.35　101,700　　26/07
　8　　<3463>　いちごホテル　　　6.27　113,700　　26/07
　9　　<8963>　ＩＮＶ　　　　　　6.24　 60,700　　26/06
　10　 <2971>　エスコンＪＰ　　　6.19　114,000　　26/07

　11　 <2972>　サンケイＲＥ　　　6.19　115,100　　26/08
　12　 <3476>　Ｒみらい　　　　　6.19　 41,700　　26/10
　13　 <3468>　スターアジア　　　6.06　 54,500　　26/07
　14　 <401A>　霞ヶ関ホテル　　　6.02　 97,400　　26/07
　15　 <8966>　平和不リート　　　6.01　132,800　　26/05
　16　 <8979>　スターツプロ　　　6.01　181,300　　26/10
　17　 <3451>　トーセイＲ　　　　5.93　129,100　　26/10
　18　 <3290>　Ｏｎｅリート　　　5.88　 73,800　　26/08
　19　 <8958>　グロバワン　　　　5.88　108,800　　26/09
　20　 <3455>　ヘルスケアＭ　　　5.81　108,800　　26/07

　21　 <3287>　星野Ｒリート　　　5.80　231,200　　26/10
　22　 <3296>　日本リート　　　　5.75　 84,300　　26/06
　23　 <8960>　ユナイテッド　　　5.72　159,200　　26/05
　24　 <3249>　産業ファンド　　　5.66　141,400　　26/07
　25　 <3292>　イオンリート　　　5.64　120,300　　26/07
　26　 <3466>　ラサールロジ　　　5.63　143,600　　26/08
　27　 <3459>　サムティＲ　　　　5.52　 94,200　　26/07
　28　 <8972>　ＫＤＸ不動産　　　5.50　153,800　　26/10
　29　 <8964>　フロンティア　　　5.49　 80,200　　26/06
　30　 <3487>　ＣＲＥロジ　　　　5.46　140,800　　26/06

　31　 <8953>　都市ファンド　　　5.39　110,600　　26/08
　32　 <3295>　ＨＵＬＩＣＲ　　　5.28　151,400　　26/08
　33　 <3481>　菱地所物流Ｒ　　　5.26　118,400　　26/08
　34　 <8954>　オリックスＦ　　　5.16　 94,900　　26/08
　35　 <8967>　日本ロジ　　　　　5.10　 92,700　　26/07
　36　 <8986>　大和証券リビ　　　5.10　 98,400　　26/09
　37　 <3309>　積水ハウスＲ　　　5.01　 76,200　　26/10
　38　 <8961>　森トラストＲ　　　4.98　 72,800　　26/08
　39　 <3281>　ＧＬＰ　　　　　　4.93　134,400　　26/08
　40　 <3462>　野村マスター　　　4.93　149,800　　26/08

　41　 <8984>　ハウスリート　　　4.92　118,700　　26/08
　42　 <3234>　森ヒルズＲ　　　　4.89　126,800　　26/07
　43　 <2979>　ソシラ物流　　　　4.83　111,000　　26/05
　44　 <8977>　阪急阪神Ｒ　　　　4.80　136,300　　26/05
　45　 <3279>　ＡＰＩ　　　　　　4.76　133,200　　26/05

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