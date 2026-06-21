【ＲＥＩＴ高配当利回り】ランキング (6月19日現在)
●今週のＲＥＩＴ高利回りランキング【ベスト45】
順位 コード 銘柄 利回り 6/19終値 決算期
1 <8975> いちごオフィ 12.52 90,800 26/10
2 <8985> ホテルリート 6.70 77,300 26/12
3 <3492> ミラースＲ 6.57 82,200 26/08
4 <3470> マリモリート 6.48 108,100 26/06
5 <3472> ホテルレジＲ 6.41 63,600 26/05
6 <3488> セントラルＲ 6.41 104,300 26/08
7 <2989> 東海道リート 6.35 101,700 26/07
8 <3463> いちごホテル 6.27 113,700 26/07
9 <8963> ＩＮＶ 6.24 60,700 26/06
10 <2971> エスコンＪＰ 6.19 114,000 26/07
11 <2972> サンケイＲＥ 6.19 115,100 26/08
12 <3476> Ｒみらい 6.19 41,700 26/10
13 <3468> スターアジア 6.06 54,500 26/07
14 <401A> 霞ヶ関ホテル 6.02 97,400 26/07
15 <8966> 平和不リート 6.01 132,800 26/05
16 <8979> スターツプロ 6.01 181,300 26/10
17 <3451> トーセイＲ 5.93 129,100 26/10
18 <3290> Ｏｎｅリート 5.88 73,800 26/08
19 <8958> グロバワン 5.88 108,800 26/09
20 <3455> ヘルスケアＭ 5.81 108,800 26/07
21 <3287> 星野Ｒリート 5.80 231,200 26/10
22 <3296> 日本リート 5.75 84,300 26/06
23 <8960> ユナイテッド 5.72 159,200 26/05
24 <3249> 産業ファンド 5.66 141,400 26/07
25 <3292> イオンリート 5.64 120,300 26/07
26 <3466> ラサールロジ 5.63 143,600 26/08
27 <3459> サムティＲ 5.52 94,200 26/07
28 <8972> ＫＤＸ不動産 5.50 153,800 26/10
29 <8964> フロンティア 5.49 80,200 26/06
30 <3487> ＣＲＥロジ 5.46 140,800 26/06
31 <8953> 都市ファンド 5.39 110,600 26/08
32 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 5.28 151,400 26/08
33 <3481> 菱地所物流Ｒ 5.26 118,400 26/08
34 <8954> オリックスＦ 5.16 94,900 26/08
35 <8967> 日本ロジ 5.10 92,700 26/07
36 <8986> 大和証券リビ 5.10 98,400 26/09
37 <3309> 積水ハウスＲ 5.01 76,200 26/10
38 <8961> 森トラストＲ 4.98 72,800 26/08
39 <3281> ＧＬＰ 4.93 134,400 26/08
40 <3462> 野村マスター 4.93 149,800 26/08
41 <8984> ハウスリート 4.92 118,700 26/08
42 <3234> 森ヒルズＲ 4.89 126,800 26/07
43 <2979> ソシラ物流 4.83 111,000 26/05
44 <8977> 阪急阪神Ｒ 4.80 136,300 26/05
45 <3279> ＡＰＩ 4.76 133,200 26/05
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株探ニュース
順位 コード 銘柄 利回り 6/19終値 決算期
1 <8975> いちごオフィ 12.52 90,800 26/10
2 <8985> ホテルリート 6.70 77,300 26/12
3 <3492> ミラースＲ 6.57 82,200 26/08
4 <3470> マリモリート 6.48 108,100 26/06
5 <3472> ホテルレジＲ 6.41 63,600 26/05
6 <3488> セントラルＲ 6.41 104,300 26/08
7 <2989> 東海道リート 6.35 101,700 26/07
8 <3463> いちごホテル 6.27 113,700 26/07
9 <8963> ＩＮＶ 6.24 60,700 26/06
10 <2971> エスコンＪＰ 6.19 114,000 26/07
11 <2972> サンケイＲＥ 6.19 115,100 26/08
12 <3476> Ｒみらい 6.19 41,700 26/10
13 <3468> スターアジア 6.06 54,500 26/07
14 <401A> 霞ヶ関ホテル 6.02 97,400 26/07
15 <8966> 平和不リート 6.01 132,800 26/05
16 <8979> スターツプロ 6.01 181,300 26/10
17 <3451> トーセイＲ 5.93 129,100 26/10
18 <3290> Ｏｎｅリート 5.88 73,800 26/08
19 <8958> グロバワン 5.88 108,800 26/09
20 <3455> ヘルスケアＭ 5.81 108,800 26/07
21 <3287> 星野Ｒリート 5.80 231,200 26/10
22 <3296> 日本リート 5.75 84,300 26/06
23 <8960> ユナイテッド 5.72 159,200 26/05
24 <3249> 産業ファンド 5.66 141,400 26/07
25 <3292> イオンリート 5.64 120,300 26/07
26 <3466> ラサールロジ 5.63 143,600 26/08
27 <3459> サムティＲ 5.52 94,200 26/07
28 <8972> ＫＤＸ不動産 5.50 153,800 26/10
29 <8964> フロンティア 5.49 80,200 26/06
30 <3487> ＣＲＥロジ 5.46 140,800 26/06
31 <8953> 都市ファンド 5.39 110,600 26/08
32 <3295> ＨＵＬＩＣＲ 5.28 151,400 26/08
33 <3481> 菱地所物流Ｒ 5.26 118,400 26/08
34 <8954> オリックスＦ 5.16 94,900 26/08
35 <8967> 日本ロジ 5.10 92,700 26/07
36 <8986> 大和証券リビ 5.10 98,400 26/09
37 <3309> 積水ハウスＲ 5.01 76,200 26/10
38 <8961> 森トラストＲ 4.98 72,800 26/08
39 <3281> ＧＬＰ 4.93 134,400 26/08
40 <3462> 野村マスター 4.93 149,800 26/08
41 <8984> ハウスリート 4.92 118,700 26/08
42 <3234> 森ヒルズＲ 4.89 126,800 26/07
43 <2979> ソシラ物流 4.83 111,000 26/05
44 <8977> 阪急阪神Ｒ 4.80 136,300 26/05
45 <3279> ＡＰＩ 4.76 133,200 26/05
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