配達員が聞いた恐怖「ポストからスマホが…」→1人暮らしの女性を狙う罠に「寒気がした」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
これは女性の郵便配達員がある集合住宅に配達に行ったときの話だ。1階のエントランスにある集合ポストに郵便物を差し入れていると、若い女性が声をかけてきた。ひどく怯えた様子の彼女は、郵便配達員に「2階にある自分の部屋まで一緒に行ってもらえませんか？」とお願いをしてきたのだった。
■怯える女性住人「一緒に来て…」背後で鳴った音の正体
少し変わったお願いだったが、何かに怯えた様子が気になって承諾した女性配達員。階段を上っている間は、通路に誰かがいる気配はなかった。2階に到着して彼女の部屋に向かっているときに、ふいに背後で「カチャ」と音がした。音に反応し、女性配達員が振り返るとそこにいたのは――!!女性配達員は思わず悲鳴をあげる。
この話は、郵便配達員が実際に体験した実話である。郵便配達員たちは毎日、町の隅々まで郵便物を配達して回っている。そんな現役の郵便局員たちが、実際に経験した不思議な話や怖い話を漫画化したのが「郵便屋が集めた奇談」で、今回の話はそのなかの1つだ。漫画の作者は、現役の郵便局員である送達ねこ(@jinjanosandou)さん。送達ねこさんのもとには、他局の同僚たちからも日々体験談が届いているという。
■ドアポストからバールやスマホが!? 現実にある恐ろしい手口
「静かなる隣人」というタイトルがつけられた本エピソードは、1人暮らしの女性にとっては特に背筋が凍る内容だ。送達ねこさんは、帰宅時の危険性についてこう語る。「帰宅時は特に危険が生じやすく、実際にドアを開けた瞬間に背後から押し入られた事件も聞いています。犯人は近くの住人で待ち伏せしていたそうです」
送達ねこさん自身も、現場での恐怖体験を耳にしている。あるワンルームに住む女性から「ドアポストで怖い思いをしたので配達を集合受箱にしてほしい」と依頼されたことがあったという。「その方の話では、深夜に物音がして目覚め、電気をつけると、ドアポストから人の手が出ていてバールのようなものを内側の鍵に向けていたそうです。照明に驚いて犯人は逃げたのですが、警察や大家さんと相談してドアポストを塞ぐことにしたそうです」
また別の家では、ポストの隙間からスマートフォンが差し込まれ、室内を盗撮されそうになったケースもあるという。
取材協力：送達ねこ(@jinjanosandou)
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