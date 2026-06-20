「アジアの夢崩壊！」「道は確実に断たれた」無敗→全敗に中国衝撃！森保Jが“ラストホープ”「最も期待できるのは日本だ」【W杯】
一転して苦境に陥っている。
北中米ワールドカップにおいて、アジア勢は開幕から計６試合を戦い、２勝４分で無敗をキープしていた。しかし、大会６日目にイラクがノルウェーに１−４で完敗すると、そこから歯車が狂ったかのように負け続け、現在までに６連敗となってしまった。
急変ぶりが話題となるなか、中国メディア『網易』が「アジアの夢崩壊！歴史的な６戦無敗から６連敗――何が明暗を分けたのか？」と見出しを打った記事を掲載。「アジア勢は当初、輝かしい成績を収めていたものの、その後は６連敗を喫しており、アジア勢の躍進の道は確実に断たれた」と伝えた。
アジア勢で次に登場するのは、現地６月14日の初戦で強豪オランダと激闘を繰り広げ、２−２で引き分けた森保ジャパンだ。20日にチュニジアと相まみえる。
今のアジア勢の状況を「低迷期」「全面的な崩壊」と表現する『網易』は、日本に大きな期待を寄せているようで、こう締め括った。
「日本・サウジアラビア・イランは、まだグループステージ第２節を消化しておらず、負の連鎖に巻き込まれていない。残るアジア勢の中で、連敗打破に最も期待できるのは日本だ」
FIFAランキングはアジアトップの17位、日本は“ラストホープ”としてチュニジア戦に臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「試合できそう？」「酷すぎる」日本戦開催地が豪雨で道路冠水…モンテレイの現地映像
北中米ワールドカップにおいて、アジア勢は開幕から計６試合を戦い、２勝４分で無敗をキープしていた。しかし、大会６日目にイラクがノルウェーに１−４で完敗すると、そこから歯車が狂ったかのように負け続け、現在までに６連敗となってしまった。
急変ぶりが話題となるなか、中国メディア『網易』が「アジアの夢崩壊！歴史的な６戦無敗から６連敗――何が明暗を分けたのか？」と見出しを打った記事を掲載。「アジア勢は当初、輝かしい成績を収めていたものの、その後は６連敗を喫しており、アジア勢の躍進の道は確実に断たれた」と伝えた。
アジア勢で次に登場するのは、現地６月14日の初戦で強豪オランダと激闘を繰り広げ、２−２で引き分けた森保ジャパンだ。20日にチュニジアと相まみえる。
「日本・サウジアラビア・イランは、まだグループステージ第２節を消化しておらず、負の連鎖に巻き込まれていない。残るアジア勢の中で、連敗打破に最も期待できるのは日本だ」
FIFAランキングはアジアトップの17位、日本は“ラストホープ”としてチュニジア戦に臨む。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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