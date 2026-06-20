チュニジア戦を前に決戦の地モンテレイで前日練習を行なった森保ジャパン。写真：金子拓弥 (サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影)

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　一転して苦境に陥っている。

　北中米ワールドカップにおいて、アジア勢は開幕から計６試合を戦い、２勝４分で無敗をキープしていた。しかし、大会６日目にイラクがノルウェーに１−４で完敗すると、そこから歯車が狂ったかのように負け続け、現在までに６連敗となってしまった。

　急変ぶりが話題となるなか、中国メディア『網易』が「アジアの夢崩壊！歴史的な６戦無敗から６連敗――何が明暗を分けたのか？」と見出しを打った記事を掲載。「アジア勢は当初、輝かしい成績を収めていたものの、その後は６連敗を喫しており、アジア勢の躍進の道は確実に断たれた」と伝えた。
 
　アジア勢で次に登場するのは、現地６月14日の初戦で強豪オランダと激闘を繰り広げ、２−２で引き分けた森保ジャパンだ。20日にチュニジアと相まみえる。

　今のアジア勢の状況を「低迷期」「全面的な崩壊」と表現する『網易』は、日本に大きな期待を寄せているようで、こう締め括った。

「日本・サウジアラビア・イランは、まだグループステージ第２節を消化しておらず、負の連鎖に巻き込まれていない。残るアジア勢の中で、連敗打破に最も期待できるのは日本だ」

　FIFAランキングはアジアトップの17位、日本は“ラストホープ”としてチュニジア戦に臨む。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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