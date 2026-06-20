ドジャースの大谷翔平投手は１９日（日本時間２０日）、自身のインスタグラムで真美子夫人との間に第２子が誕生したことを発表した。

大谷は英文で「私たちは再びこの素晴らしい日を家族みんなで迎えられたことに大きな喜びを感じています。無事に生まれてきてくれてありがとう。そしてこの道のりを通して私たちを支えてくださったすべての方々に心から感謝申し上げます 翔平、真美子」と発表。赤ちゃんの足、そして発表文面には愛犬・デコピンも添えられた。

大谷はこの日、本拠地ドジャースタジアムで行われたオリオールズ戦でスタメンを外れた。球団は先発オーダー発表直後に「大谷翔平はパタニティリーブ（父親産休）でチームを離れています。彼は今週末のどこかで戻ってくる予定です」と発表していた。

大谷翔平投手は２０２４年にドジャース移籍直後、真美子夫人との結婚を発表。翌２５年４月に第１子となる長女が誕生していた。今年に入ってからは１月に全米野球記者協会ニューヨーク支部の夕食会に夫婦そろって出席。その後、出産に備える形となっていた。