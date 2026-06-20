『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』第19話「コトとキキ」、喜輝と寿の母校でも立てこもり事件が発生！
長田光平が主演を務める、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第19話「コトとキキ」が、あす6月21日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】凶弾が喜輝を襲い絶体絶命 第19話予告映像
宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用した犯罪が次から次へと起きている。
銀河連邦警察捜査官の弩城怜慈は、宇宙で1人だけ《宇宙刑事ギャバン》を名乗ることができるギャバン・インフィニティだが、窓際部署である資料課にいる。その真の目的は次元を超えてエモルギー犯罪を捜査すること。
怜慈はエモルギー犯罪を追ってさまざまな次元に駆け付け、それぞれの次元のギャバンと出会い、協力して捜査に当たる。蒸着！ 宇宙刑事ギャバンたちが宇宙を超えて悪と戦う！
ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を長田光平、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那を赤羽流河、ギャバン・ルミナス／祝喜輝を角心菜、ギャバン・ライヤ／風波駆無を安井謙太郎が演じる。
■第19話「コトとキキ」あらすじ
かつて喜輝（角）と寿（谷田ラナ）が通っていた学園で立てこもり事件が発生。母校へ向かった2人は、恩師・坂浦美弥（山田姫奈）と再会し、喜輝は立てこもり犯と交渉するが、銃で撃たれて絶体絶命に！大きな決断を迫られた寿は…!?
一方、怜慈（長田）も次元を超えて多元地球Ι5109へ向かおうとするが、魔空空間から出られなくなり…。
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
【動画】凶弾が喜輝を襲い絶体絶命 第19話予告映像
宇宙は1つではない。いくつも重なる多元宇宙には、地球とそっくりな別の地球がある――。宇宙共生時代をむかえた《多元地球A0073》では、エネルギー生命体《エモルギー》を悪用した犯罪が次から次へと起きている。
怜慈はエモルギー犯罪を追ってさまざまな次元に駆け付け、それぞれの次元のギャバンと出会い、協力して捜査に当たる。蒸着！ 宇宙刑事ギャバンたちが宇宙を超えて悪と戦う！
ギャバン・インフィニティ／弩城怜慈を長田光平、ギャバン・ブシドー／哀哭院刹那を赤羽流河、ギャバン・ルミナス／祝喜輝を角心菜、ギャバン・ライヤ／風波駆無を安井謙太郎が演じる。
■第19話「コトとキキ」あらすじ
かつて喜輝（角）と寿（谷田ラナ）が通っていた学園で立てこもり事件が発生。母校へ向かった2人は、恩師・坂浦美弥（山田姫奈）と再会し、喜輝は立てこもり犯と交渉するが、銃で撃たれて絶体絶命に！大きな決断を迫られた寿は…!?
一方、怜慈（長田）も次元を超えて多元地球Ι5109へ向かおうとするが、魔空空間から出られなくなり…。
『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。