【スターケバブ Takeaway 秋葉原本店 閉店】 6月19日 投稿

秋葉原にあるドネルケバブサンドのお店「スターケバブ Takeaway 秋葉原本店」が閉店することが、公式Xの投稿により明らかとなった。

1999年に開業した秋葉原の老舗ケバブ店「スターケバブ」。秋葉原エリアで2店舗が展開されており、その1号店となる「Takeaway 秋葉原本店」が惜しまれつつも閉店する。

店舗はJR秋葉原駅電気街口改札より徒歩3分という場所にあり、秋葉原で買い物をする際には立ち寄ったことがあるという方も多いのではないだろうか。

なお、2号店となる「スターケバブ アキバテラス」（千代田区外神田3-10-7）は営業を継続中。こちらの店舗はビールなどのアルコールも楽しめる。

□「スターケバブ アキバテラス」のページ

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