【先読み！Roblox α 世代にリーチするコミュニケーション戦略】 6月17日 発売 価格：1,870円

インプレスは、書籍「先読み！Roblox α 世代にリーチするコミュニケーション戦略」を6月17日に発売した。価格は1,870円。

本書籍は、全世界で毎日1億人近くが集まるゲーミングプラットフォーム「Roblox（ロブロックス）」の世界観、なぜα世代が集まるのかという背景、ビジネスモデル、参入ノウハウまでを凝縮。日本における「Roblox」の第一人者であるGeekOut株式会社のCPO・田中創一朗氏、ITライター・酒井麻里子氏が深く掘り下げて解説する。

紙面では「Roblox」で知りたいことを対話形式で紐解いていき、独自の経済圏「ロブロノミクス」、実際に参入する際のコミュニケーション戦略までを体系的に理解できるほか、子供がどんな世界で遊んでいるのかを知りたい保護者にとっても「Roblox」の全体像が掴める実用ガイドになっている。

そもそもRobloxってどんなもの？

なぜ今、Robloxが話題になっているの？

Robloxを安全に使うための仕組みは？

Robloxクリエイターの収益の仕組みを知ろう

Robloxクリエイターに求められるスキルとは？

Robloxの企業活用で具体的に必要なことを知る

(C)2026 Impress Corporation. All rights reserved.

