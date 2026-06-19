「ちいかわ」と横浜市がコラボ決定！ 7月24日より開催
【横浜市：「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」コラボ】 期間：7月24日～8月2日 場所：横浜都心臨海部
(C)ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会
「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」メインビジュアル
神奈川県横浜市は、「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」とコラボレーションしたイベントを7月24日より開催する。期間は8月2日まで。
7月24日公開予定の「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」と横浜市がコラボ決定。横浜都心臨海部にて「ちいかわ」たちと思い出を作れる様々な企画を実施予定となっている。コラボ内容などは順次発表予定で、今後の続報が期待される。
／- 横浜市広報 (@yokohama_koho) June 19, 2026
🌺初情報解禁✨🏝
『 #映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』
横浜市とのコラボが決定！
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旅の潮風を感じる #横浜 でちいかわたちと思い出を作ろう✨https://t.co/9uBkyk4kiv
📅7/24(金)～8/2(日) #ちいかわ pic.twitter.com/Hnx8bUeRMf
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