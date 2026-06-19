「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」メインビジュアル

神奈川県横浜市は、「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」とコラボレーションしたイベントを7月24日より開催する。期間は8月2日まで。

7月24日公開予定の「映画ちいかわ 人魚の島のひみつ」と横浜市がコラボ決定。横浜都心臨海部にて「ちいかわ」たちと思い出を作れる様々な企画を実施予定となっている。コラボ内容などは順次発表予定で、今後の続報が期待される。

(C)ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会

