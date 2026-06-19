【一番くじ〈スティッチ〉Every day with you!】 6月19日より発売 価格：1回730円

「一番くじ〈スティッチ〉Every day with you!」が、セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗などで、6月19日に発売された。価格は1回730円

本商品は、ディズニーのアニメ映画「リロ＆スティッチ」に登場する人気キャラクター「スティッチ」をテーマとした一番くじ。表情やポージングにこだわった全27種＋ラストワン賞のオリジナルアイテムが登場する。A賞とラストワン賞に、全高約30cmのぬいぐるみが登場するほか、スティッチの躍動感や豊かな感情が表現されたアイテムが多数ラインナップしている。

【6月26日は「スティッチの日」】

スティッチが「試作品626号」として626番目に作られたことにちなみ、6月26日は「スティッチの日」となっている。

「一番くじ〈スティッチ〉Every day with you!」概要

価格：730円

発売日：6月19日（金）

取扱店：セブン‐イレブン店舗、イトーヨーカドー店舗、ゆめタウン店舗など

【商品ラインナップ】

種類：全10等級27種＋ラストワン賞

【A賞】いい子？ぬいぐるみ（全1種） サイズ：約30cm

【B賞】お洗濯はおまかせ！フィギュア（全1種） サイズ：約11cm

【C賞】一緒にブレイク♪スマホスタンド（全1種） サイズ：フィギュア 約5.5cm、台座 約14cm

【D賞】おちゃめぬいぐるみマスコット（全1種） サイズ：約11cm

【E賞】しょんぼりぬいぐるみマスコット（全1種） サイズ：約12cm

【F賞】フェイス巾着（全2種） サイズ：約14cm

※種類を選べる

【G賞】いたずらグラス（全3種） サイズ：約8cm

※種類を選べる

【H賞】キュートでもふもふ！アクリルチャーム（全5種） サイズ：約5～6.5cm

※種類は選べない（ランダム）

【I賞】いろいろラバー雑貨（全6種） サイズ：ラバータイ 約13cm、クリップ 約4.5～5.5cm、コースター 約7.5cm

※種類を選べる

【J賞】ステッカーコレクション（全6種） サイズ：約4～7.5cm（5枚セット）

※種類を選べる

【ラストワン賞】お耳ぴょこっとぬいぐるみ（全1種） サイズ：約30cm

特長

（1）愛くるしい表情としぐさにこだわったぬいぐるみ

愛くるしい表情としぐさにこだわったぬいぐるみがラインナップ。A賞の「いい子？ぬいぐるみ」は、スティッチが「いい子？」と尋ねているような表情で、ラストワン賞は足を押すと耳がパタパタ動く動作つきとなっている。ともに全高は約30cm。

また、D賞にはぺろりと舌を出した「おちゃめぬいぐるみマスコット」、E賞にはしょんぼりとした表情の「しょんぼりぬいぐるみマスコット」がラインナップしている。

（2）使って楽しむフィギュアや雑貨

見て満喫するだけでなく、使って楽しむフィギュアや雑貨が勢揃い。B賞の「お洗濯はおまかせ！フィギュア」は洗濯かごが小物入れ、C賞の「一緒にブレイク♪スマホスタンド」はスマホを立てかけることができる。G賞の「いたずらグラス」は、卓上でほほえましい表情を堪能できるデザインとなっている。

（3）揃えて満喫できるアイテム展開

F賞にはスティッチの顔が大胆にデザインされた「フェイス巾着」、H賞にはスティッチのキュートでもふもふな特長を、ポンポン付きのアクリルチャームで表現した「キュートでもふもふ！アクリルチャーム」、I賞には「前髪クリップ」や「ラバーコースター」といった雑貨、J賞には、スマホの裏やPCなどに貼って楽しめる「ステッカーコレクション」がラインナップしている。

「『一番くじ〈スティッチ〉Every day with you!』ダブルチャンスキャンペーン」

くじ券に記載されているキャンペーンナンバーを専用の入力ページに入力すると、抽選で「お耳ぴょこっとぬいぐるみ」が当たるダブルチャンスキャンペーンが実施される。当選数は合計50個で、キャンペーン期間は9月末日まで。

【注意事項】

※税込価格は消費税10%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって取り扱いがない場合がございます。

※数量限定商品です。商品がなくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。

※店舗へのお問い合わせはお控えください。

※取扱店舗は販売店舗検索からご確認ください。

(C)Disney

※「一番くじ」および「ラストワン」「ダブルチャンス」は登録商標です。